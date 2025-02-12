Шмигаль обговорив у Києві з міністром фінансів США Бессентом санкції проти РФ

Про це очільник українського уряду повідомив у Х.

"Я радий вітати міністра фінансів США Скотта Бессента в Києві. Цей візит підтверджує намір адміністрації президента Трампа розвивати прагматичні та взаємовигідні відносини між нашими країнами. Пан Бессент підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів продовжувати підтримувати незалежність України. Ми довго говорили про перспективи нашого економічного співробітництва", - написав Шмигаль.

За словами прем'єра, під час розмови з Бессентом було порушено питання посилення санкцій проти РФ, зокрема її ядерної промисловості, Росатома, а також нафтогазової сфери.

"Наголосив на необхідності відключення всіх російських банків від системи SWIFT і збільшення зусиль для боротьби з російським "тіньовим флотом", накласти жорсткі санкції на всю нафтогазову сферу РФ", - зазначив глава уряду.