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Шмигаль обговорив у Києві з міністром фінансів США Бессентом санкції проти РФ

Дар'я Куркіна
12 лютого, 2025 середа
19:36
Суспільство

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та порушив питання посилення санкцій проти РФ, зокрема щодо нафтогазової сфери

Зміст

Про це очільник українського уряду повідомив у Х.

"Я радий вітати міністра фінансів США Скотта Бессента в Києві. Цей візит підтверджує намір адміністрації президента Трампа розвивати прагматичні та взаємовигідні відносини між нашими країнами. Пан Бессент підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів продовжувати підтримувати незалежність України. Ми довго говорили про перспективи нашого економічного співробітництва", - написав Шмигаль.

За словами прем'єра, під час розмови з Бессентом було порушено питання посилення санкцій проти РФ, зокрема її ядерної промисловості, Росатома, а також нафтогазової сфери.

"Наголосив на необхідності відключення всіх російських банків від системи SWIFT і збільшення зусиль для боротьби з російським "тіньовим флотом", накласти жорсткі санкції на всю нафтогазову сферу РФ", - зазначив глава уряду.

  • Президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом повідомив, що Україна отримала від Штатів перший драфт угоди про партнерство.
Теги:
Новини
Світ
Україна
США
Денис Шмигаль
Економіка
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