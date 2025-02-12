Якщо Україна не буде в НАТО, будуватимемо НАТО на своїй території, – Зеленський
Якщо Україна не стане членом НАТО, їй потрібно буде збільшити чисельність своєї армії, аби вона не поступалася російській
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю The Economist.
За його словами, питання гарантій безпеки сьогодні повністю залежить від президента США Дональда Трампа.
"Я вважаю, що небезпечно сідати за стіл (переговорів, - ред.) зі слабкими гарантіями безпеки... І якщо Україна не в НАТО, то це означає, що Україна будуватиме НАТО на своїй території. Отже, нам потрібна така численна армія, як у росіян сьогодні. А для всього цього потрібні зброя і гроші. І ми будемо просити про це США", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що це і є "план Б" на випадок, якщо Україна не стане членом Альянсу.
"Нам не потрібні жодні армії у світі. Нам потрібна своя армія, але ми повинні подвоїти її. Подвоїти. Щоб бути на одному рівні з російською армією", - сказав президент.
Він уточнив, що для того, щоб подвоїти армію, Україні знадобляться гроші та військове спорядження. Європа, на його думку, може допомогти з фінансуванням, а США - "з деякими конкретними видами зброї". Йдеться, зокрема, про далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони Patriot.
- 4 грудня 2024 року очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни.
- 10 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не зможе найближчим часом стати частиною НАТО через позицію США.
- Пізніше очільник Пентагону Піт Хегсет заявив, що членство України в Північноатлантичному альянсі не є реалістичним.
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