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Війна з Росією: хроніка
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Якщо Україна не буде в НАТО, будуватимемо НАТО на своїй території, – Зеленський

Юлія Юліна
12 лютого, 2025 середа
17:39
Війна з Росією Володимир Зеленський

Якщо Україна не стане членом НАТО, їй потрібно буде збільшити чисельність своєї армії, аби вона не поступалася російській

Зміст

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю The Economist.

За його словами, питання гарантій безпеки сьогодні повністю залежить від президента США Дональда Трампа.

"Я вважаю, що небезпечно сідати за стіл (переговорів, - ред.) зі слабкими гарантіями безпеки... І якщо Україна не в НАТО, то це означає, що Україна будуватиме НАТО на своїй території. Отже, нам потрібна така численна армія, як у росіян сьогодні. А для всього цього потрібні зброя і гроші. І ми будемо просити про це США", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що це і є "план Б" на випадок, якщо Україна не стане членом Альянсу.

"Нам не потрібні жодні армії у світі. Нам потрібна своя армія, але ми повинні подвоїти її. Подвоїти. Щоб бути на одному рівні з російською армією", - сказав президент.

Він уточнив, що для того, щоб подвоїти армію, Україні знадобляться гроші та військове спорядження. Європа, на його думку, може допомогти з фінансуванням, а США - "з деякими конкретними видами зброї". Йдеться, зокрема, про далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони Patriot.

  • 4 грудня 2024 року очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни.
  • 10 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не зможе найближчим часом стати частиною НАТО через позицію США.
  • Пізніше очільник Пентагону Піт Хегсет заявив, що членство України в Північноатлантичному альянсі не є реалістичним.

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Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
НАТО
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