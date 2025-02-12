Якщо Україна не буде в НАТО, будуватимемо НАТО на своїй території, – Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю The Economist.

За його словами, питання гарантій безпеки сьогодні повністю залежить від президента США Дональда Трампа.

"Я вважаю, що небезпечно сідати за стіл (переговорів, - ред.) зі слабкими гарантіями безпеки... І якщо Україна не в НАТО, то це означає, що Україна будуватиме НАТО на своїй території. Отже, нам потрібна така численна армія, як у росіян сьогодні. А для всього цього потрібні зброя і гроші. І ми будемо просити про це США", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що це і є "план Б" на випадок, якщо Україна не стане членом Альянсу.

"Нам не потрібні жодні армії у світі. Нам потрібна своя армія, але ми повинні подвоїти її. Подвоїти. Щоб бути на одному рівні з російською армією", - сказав президент.

Він уточнив, що для того, щоб подвоїти армію, Україні знадобляться гроші та військове спорядження. Європа, на його думку, може допомогти з фінансуванням, а США - "з деякими конкретними видами зброї". Йдеться, зокрема, про далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони Patriot.

4 грудня 2024 року очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни.

10 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не зможе найближчим часом стати частиною НАТО через позицію США.

Пізніше очільник Пентагону Піт Хегсет заявив, що членство України в Північноатлантичному альянсі не є реалістичним.

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