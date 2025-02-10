Шольц: Україна не вступить до НАТО найближчим часом, бо США відхилили цю пропозицію

Про це він сказав під час дебатів з кандидатом у канцлери країни Фрідріхом Мерцом.

За словами Шольца, Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу найближчим часом, оскільки "США відхилили цю пропозицію".

"Україна повинна приєднатися до НАТО, але поки вона не може цього зробити, тому що НАТО не має країн-членів, які перебувають у стані війни", – сказав він.

Мерц своєю чергою погодився, що Україна не може вступити у НАТО, оскільки Альянс "не приймає членів, які перебувають у стані війни". Водночас він вважає, що надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу було "правильним рішенням".