Шольц: Україна не вступить до НАТО найближчим часом, бо США відхилили цю пропозицію
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не зможе найближчим часом стати частиною НАТО через позицію США
Про це він сказав під час дебатів з кандидатом у канцлери країни Фрідріхом Мерцом.
За словами Шольца, Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу найближчим часом, оскільки "США відхилили цю пропозицію".
"Україна повинна приєднатися до НАТО, але поки вона не може цього зробити, тому що НАТО не має країн-членів, які перебувають у стані війни", – сказав він.
Мерц своєю чергою погодився, що Україна не може вступити у НАТО, оскільки Альянс "не приймає членів, які перебувають у стані війни". Водночас він вважає, що надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу було "правильним рішенням".
- Нагадаємо, 9 лютого напередодні виборів до бундестагу У Німеччині відбулись перші теледебати між Шольцом та Мерцом. Серед ключових тем була війна в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.86
- EUR Купівля 42.75Продаж 43.48
- Актуальне
- Важливе