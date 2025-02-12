У лютому, ймовірно, почнеться робота над планом Трампа щодо закінчення війни в Україні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський переконаний, що готового плану щодо завершення війни в Україні в адміністрації Дональда Трампа ще немає, але робота над ним скоро почнеться
Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.
"Я впевнений, що готового плану ще немає. Чому? Бо план не може бути суто американським. Тому що тут триває війна. І без нашої спільної роботи, без консультацій з нами, я думаю, це не може бути повноцінним. Команда президента Трампа, ймовірно, має певні напрацювання. Я впевнений, що так, тому що для них це дуже важливе питання", - заявив Зеленський.
При цьому він зазначив, що в ОП ще не бачили жодних напрацювань і не чули конкретних пропозицій.
"Думаю, лютий буде тим місяцем, коли ця робота почнеться. Я думаю, що президент Трамп займається внутрішніми проблемами Сполучених Штатів, і я думаю, що це його пріоритет. Принаймні, це те, що ми бачимо у відкритому доступі, і іншої інформації я не маю", - додав глава держави.
- Ще влітку 2023 року Трамп заявляв, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з російським диктатором Володимиром Путіним протягом 24 годин.
- Одразу після інавгурації у січні 2025 року Трамп доручив спецпредставнику Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів.
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