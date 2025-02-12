У лютому, ймовірно, почнеться робота над планом Трампа щодо закінчення війни в Україні, - Зеленський

Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

"Я впевнений, що готового плану ще немає. Чому? Бо план не може бути суто американським. Тому що тут триває війна. І без нашої спільної роботи, без консультацій з нами, я думаю, це не може бути повноцінним. Команда президента Трампа, ймовірно, має певні напрацювання. Я впевнений, що так, тому що для них це дуже важливе питання", - заявив Зеленський.

При цьому він зазначив, що в ОП ще не бачили жодних напрацювань і не чули конкретних пропозицій.

"Думаю, лютий буде тим місяцем, коли ця робота почнеться. Я думаю, що президент Трамп займається внутрішніми проблемами Сполучених Штатів, і я думаю, що це його пріоритет. Принаймні, це те, що ми бачимо у відкритому доступі, і іншої інформації я не маю", - додав глава держави.