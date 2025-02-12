Враховуючи той факт, що обидві країни значною мірою залежні від американської допомоги, яка гарантує бодай якусь стабільність чинних там режимів, загрози видаються катастрофічними. Проблема в тому, що в нинішньому "трампівському світі" традиційна робота з ризиками втрачає будь-який сенс.

Політика Трампа значною мірою спрямована на формування атмосфери значної невизначеності, яку важко подолати звичними інституційними механізмами. Він буде постійно підвищувати ставки, збільшувати вимоги без урахування позицій своїх візаві. Не факт, що його погрози реалізуються. В таких умовах можливо краще відмовитися від переговорів взагалі, ніж потрапити у пастку висхідних апетитів.

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Останній кейс з палестинцями тому приклад. За пропозицію етнічної чистки сектора Гази як "гуманітарного" акту, для його відбудови слідує заява про неможливість повернення місцевого населення до своїх домівок. В самому Ізраїлі підтримка ідеї етнічної чистки досягає 73% і цілком можливо зростатиме далі.

Я хочу нагадати, що єдина реальна причина будь-якої етнічної чистки це антипартизанські заходи для придушення опору. Наша українська історія має численні приклади таких злочинних дій — від Голодомору до депортації сотень тисяч українців зі своїх етнічних земель в 40-х роках минулого століття. Кримські татари пережили тотальну депортацію, яка багатьма країнами вже визнана як геноцид.

Коли маятник світової історії піде в інший бік не кажіть, що ми не знали.

Джерело

Про автора. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень

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