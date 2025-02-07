Фантазії Трампа на тему Гази, як, у принципі, інші подібні твердження, якими він щедро ділиться з журналістами, дуже далекі від реальності. Про його спосіб мислення вже багато хто писав, не буду повторюватися.

Почнемо з того, що жодна арабська країна не погодиться на трансфер. Жодна. Навіть сама проамериканська.

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Друге: а хто буде його здійснювати? Ізраїльтяни? Ці вже це роблять півтора року - і що? Може, скажете, вони ще не починали? Та, ні. Все, що Ізраїль міг зробити для знищення Гази, він зробив. Розв'язало це проблему? Ні. Значить, це мають бути американські війська? Ви собі уявляєте - американські війська висаджуються в Газі, і здійснюють там етнічну чистку?

Чудовий приклад для майбутніх поколінь арабів для закріплення антиамериканізму на генному рівні. А скільки американських солдатів загине там під час цієї операції? Чи, ви думаєте, їх будуть зустрічати з квітами? В принципі, нинішнє керівництво, можливо, так і уявляє собі цю картину, адже ЦРУ для них - зайва організація, яка заважає жити у світі фантазій.

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Про автора. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень

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