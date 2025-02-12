У Румунії офіційно прийняв повноваження тимчасовий президент, який замінить Йоганніса
Глава румунського сенату Іліє Болоян 12 лютого офіційно прийняв повноваження як тимчасовий президент через відставку Клауса Йоганніса
Про це повідомляє Digi24.
Сьогодні в офіційній резиденції президента в палаці Котрочень відбулася передача повноважень - Болоян прийняв повноваження тимчасового президента від Йоганніса, який раніше подав у відставку.
Після церемонії Йоганніс залишив палац.
- 10 лютого президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що йде у відставку, аби позбавити країну кризи.
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