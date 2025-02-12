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У Румунії офіційно прийняв повноваження тимчасовий президент, який замінить Йоганніса

Дар'я Куркіна
12 лютого, 2025 середа
16:05
Світ Іліє Болоян

Глава румунського сенату Іліє Болоян 12 лютого офіційно прийняв повноваження як тимчасовий президент через відставку Клауса Йоганніса

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Про це повідомляє Digi24.

Сьогодні в офіційній резиденції президента в палаці Котрочень відбулася передача повноважень - Болоян прийняв повноваження тимчасового президента від Йоганніса, який раніше подав у відставку. 

Після церемонії Йоганніс залишив палац. 

  • 10 лютого президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що йде у відставку, аби позбавити країну кризи.
Теги:
Новини
політика
Румунія
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