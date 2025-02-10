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Президент Румунії Йоганніс оголосив про відставку

Світлана Кравченко
10 лютого, 2025 понедiлок
14:29
Світ Президент Румунії Клаус Йоганніс

У понеділок, 10 лютого, президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що йде у відставку

Зміст

Про це пише видання Digi24.ro.

"Відсторонення від посади – це марний крок, тому що через кілька місяців я піду з посади. Це необґрунтований підхід, тому що я ніколи не порушував конституцію. Це шкідливий підхід. Через деякий час парламент Румунії проголосує за моє відсторонення, і Румунія вступить у кризу. У внутрішньому плані референдум буде надзвичайно негативним. Зовні наслідки будуть тривалими і дуже негативними. Ми будемо посміховиськом світу", - сказав Йоганніс.

За його словами, він подає у відставку з посади президента, щоб позбавити Румунію від цієї кризи.

Відставка президента набуде чинності через два дні.   

Парламент Румунії планував зібратися 11 лютого для обговорення запиту на відсторонення Йоганніса, поданий опозицією. 

Що відомо про перший тур виборів у Румунії та його переможця Георгеску

24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні.

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску. Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали ботоферми. Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія "вказують на державного оператора". 

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, у якому переміг проросійський кандидат Калін Георгеску.

Наприкінці грудня Румунія визначилася з датами повторних президентських виборів, які відбудуться у 2025 році. Перший тур виборів запланований на 23 березня, а другий – на 6 квітня.

2 січня Калін Георгеску подав скаргу до Європейського суду з прав людини через рішення Конституційного суду наново розпочати вибори. Проте вищий касаційний суд справедливості Румунії відхилив апеляцію Георгеску про анулювання результатів першого туру виборів.
 

Теги:
Новини
політика
Румунія
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