Цього тижня представники команди Трампа відвідають Україну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня, ще до початку Мюнхенської безпекової конференції, представники команди президента США Дональда Трампа приїдуть до Києва
Про це він заявив під час спільної пресконференції з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надієй Кальвіньо, передає Укрінформ.
"Сьогодні важливо зосередитися на практичній роботі команд України і США, на спільному баченні головних речей. Безумовно, можуть бути різні думки, але (має бути) спільне бачення головних речей - як зупинити Путіна і як дати гарантії безпеки Україні. На цьому тижні будуть деякі серйозні люди із команди президента Трампа у нас, в Україні, ще до Мюнхенської конференції", - зазначив Зеленський.
За його словами, потім відбудеться Мюнхенська конференція, де він матиме там ряд зустрічей, зокрема із віцепрезидентом США.
- Цього тижня Сполучені Штати Америки обговорюватимуть, як завершити війну Росії проти України, утім, гарантії безпеки будуть покладені на Європу, заявив радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц.
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