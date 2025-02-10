Цього тижня представники команди Трампа відвідають Україну, - Зеленський

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надієй Кальвіньо, передає Укрінформ.

"Сьогодні важливо зосередитися на практичній роботі команд України і США, на спільному баченні головних речей. Безумовно, можуть бути різні думки, але (має бути) спільне бачення головних речей - як зупинити Путіна і як дати гарантії безпеки Україні. На цьому тижні будуть деякі серйозні люди із команди президента Трампа у нас, в Україні, ще до Мюнхенської конференції", - зазначив Зеленський.

За його словами, потім відбудеться Мюнхенська конференція, де він матиме там ряд зустрічей, зокрема із віцепрезидентом США.