Війну завершить Трамп, але гарантії безпеки на Європі, - Волц

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц в інтерв'ю NBC.

За його словами, цього тижня держсекретар США, міністр оборони, віце-президент та спецпосланець Штатів у Європі обговорюватимуть деталі того, як завершити війну РФ проти України. Своєю чергою президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий до дій, щоб залучити до переговорів всі сторони.

"Це означає, що за столом переговорів будуть обидві сторони. Він (Трамп, - ред.) сказав, що економіка Росії не в найкращому стані. Він готовий вводити податки, тарифи, санкції. Нам потрібно залучити всі сторони за стіл переговорів і покласти край цій війні. І це згадувалося в розмовах з президентом Сі, з прем'єр-міністром Моді, з лідерами на Близькому Сході. Всі готові допомогти президенту Трампу покласти край цій війні. Давайте запросимо всі сторони за стіл переговорів", - зазначив Майк Волц.

Не вдаючись у деталі, радник президента США зазначив, що Дональд Трамп готовий винести усі ці питання на стіл переговорів на цьому тижні, включаючи майбутнє американської допомоги Україні.

"Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня", - заявив Волц.

Також він додав, що президент США збирається закінчити цю війну, однак гарантії безпеки будуть на європейцях.

"І я думаю, що основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Президент Трамп збирається покласти йому край. І тоді, з точки зору гарантій безпеки, це буде повністю на європейцях", - резюмував Волц.