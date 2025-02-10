Головна амбіція росіян – це обійти Покровськ із заходу, - Трегубов
Поровський напрямок залишається найактивнішим по всій лінії фронті. Російська окупаційна армія намагається обійти Покровськ із заходу
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері телемарафону.
"Як завжди найгарячіше на Східному фронті на Покровському напрямку. Він залишається найбільш активним. Головна амбіція росіян зараз – це обійти місто Покровськ, обійти його із заходу", - заявив Трегубов.
За його словами, для цього завдання російський ворог спрямував усі основні зусилля. На Покровському напрямку окупанти несуть "шалені" втрати й задіюють велику кількість особового складу.
Речник наголосив, що російська армія намагається "чіплятися" за малі населені пункти на південь та захід від Покровська і просуватись "хоч трохи вперед".
- 9 лютого речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що під Покровськом на Донеччині армія РФ втратила за січень 7 тисяч військових, тоді як за 10 років другої чеченської війни - 6 тисяч.
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