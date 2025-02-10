Головна амбіція росіян – це обійти Покровськ із заходу, - Трегубов

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері телемарафону.

"Як завжди найгарячіше на Східному фронті на Покровському напрямку. Він залишається найбільш активним. Головна амбіція росіян зараз – це обійти місто Покровськ, обійти його із заходу", - заявив Трегубов.

За його словами, для цього завдання російський ворог спрямував усі основні зусилля. На Покровському напрямку окупанти несуть "шалені" втрати й задіюють велику кількість особового складу.

Речник наголосив, що російська армія намагається "чіплятися" за малі населені пункти на південь та захід від Покровська і просуватись "хоч трохи вперед".