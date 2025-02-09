ЗСУ: За місяць РФ втратила під Покровськом більше людей, ніж за 10 років другої чеченської війни

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Під Покровськом тільки безповоротних (втрат РФ, - ред.) 7 тисяч за січень. Порівняймо, згідно з офіційною декларацією росіян, у другій чеченській вони втратили безповоротно 6 тисяч осіб", - заявив він.

Речник зауважив, що цих втрат росіяни зазнають не штурмуючи місто, а намагаючись обійти його.

"Тобто на одному напрямку за місяць вони втрачають стільки, скільки втрачали в сучасних локальних війнах", - підкреслив Трегубов.

За його словами, Покровський напрямок залишається найгарячішим. За минулу добу там зафіксовано до 54 бойових зіткнення. Просування у росіян під Покровськом за останній місяць не дуже велике, - додав він.