ЗСУ: За місяць РФ втратила під Покровськом більше людей, ніж за 10 років другої чеченської війни
Під Покровськом на Донеччині російська армія втратила за січень 7 тисяч військових, тоді як за 10 років другої чеченської війни - 6 тисяч
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
"Під Покровськом тільки безповоротних (втрат РФ, - ред.) 7 тисяч за січень. Порівняймо, згідно з офіційною декларацією росіян, у другій чеченській вони втратили безповоротно 6 тисяч осіб", - заявив він.
Речник зауважив, що цих втрат росіяни зазнають не штурмуючи місто, а намагаючись обійти його.
"Тобто на одному напрямку за місяць вони втрачають стільки, скільки втрачали в сучасних локальних війнах", - підкреслив Трегубов.
За його словами, Покровський напрямок залишається найгарячішим. За минулу добу там зафіксовано до 54 бойових зіткнення. Просування у росіян під Покровськом за останній місяць не дуже велике, - додав він.
- Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж вважає, що паузи в наступальних діях росіян зумовлені тим, що їхні резерви та ресурси вичерпуються.
- Упродовж доби 8 лютого на російсько-українському фронті відбулося 133 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курському напрямках.
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