Резерви росіян вичерпуються, вони не можуть постійно наступати, - генерал Маломуж

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Сьогодні ми маємо певну перевагу на полі бою. Сили оборони змогли відновити контроль над певними секторами. Зокрема, на Курському, Харківському, Купʼянському напрямках. Також ЗСУ змогли відновити кілька позицій в Часовому Яру. Відповідно також на Покровському напрямку нам вдалось провести ряд контрударів, втім, ворог продовжує частково просуватись. Фактично сьогодні ми спостерігаємо за перемінним складним процесом ведення бойових дій", - розповів Маломуж.

За словами генерала, росіяни не мають перспектив захоплення всього Покровського сектору, хоча й частково просуваються на цьому напрямку.

"На Покровському напрямку ворог концентрує свої максимальні зусилля. Росіяни зосередили понад 80 тис. особового складу на цьому напрямку. Варто зазначити, що на Покровському напрямку росіяни зменшили кількість атака на позиції ЗСУ. Оскільки ресурси в них все-таки вичерпуються. Росіяни не мають ударних ресурсів для проведення постійних наступальних дій. Саме тому вони періодично роблять паузу і потім поновлюють свої штурмові дії. Особливо це стосується Покровського, Запорізького та Курського напрямків. Таким чином вони намагаються хоча б трішки покращити свої позиції. Однак, перспектив захоплення всього Покровського сектору вони не мають", - додав він.