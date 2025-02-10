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Ексклюзив

Посилення мобілізації на ТОТ, залучення північнокорейських робітників, - офіцер ЗСУ Гай розповів про проблеми з кадрами в російській армії

Марина Клюєва
10 лютого, 2025 понедiлок
21:45
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Офіцер ЗСУ, волонтер Мирослав Гай розповів про проблеми з кадрами в російській армії: посилюють примусову мобілізацію на ТОТ України, скасовують бронювання для підприємств стратегічного значення

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Дійсно, у росіян є проблеми з людьми і з резервами. Саме через це зараз на окупованих територіях випустили мобілізацію, принаймні це з російських джерел звучить, то позавчора вони оголосили про скасування бронювання для підприємств Російської Федерації навіть стратегічного значення. Тобто вони припиняють бронювати МВС, будуть бронювати тільки по розгляду кожної справи окремо і навіть припиняють бронювання для підприємств ВПК. Це говорить про те, що в них не вистачає людей, і вони все ж таки планують проводити мобілізацію. Принаймні готуються до цього", - зазначив він.

Мирослав Гай також розповів, що ворог залучає північнокорейських робітників, аби вони замінили росіян на підприємствах, щоб ті пішли на фронт.

"Також ми бачимо, що по залученню північнокорейських військ у них теж є проблеми. Більше того, навіть у російських ЗМІ, а зараз і в іноземних ЗМІ, зокрема в західних ЗМІ прозвучала інформація, що окрім того, що північнокорейські війська залучаються росіянами, вони також залучають зараз північнокорейських робітників. Зокрема, за цей рік було дуже багато студентів завезено під виглядом студентських програм як робітники на підприємства. Тобто це приблизно означає, що десятки тисяч північнокорейських студентів, молодих людей, неважливо, рабів будуть працювати на підприємствах. А росіян вони таки планують на фронт. Тому що я ж кажу, от з останнього, що я бачив, це посилена мобілізація на окупованих територіях і скасування бронювання для підприємств, зокрема, критичної інфраструктури", - зауважив офіцер ЗСУ.

  • 9 січня ГУР повідомляло, що російські військові активізували примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
  • 18 січня повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують студентам останніх курсів штрафами за неявку в так звані військкомати.
Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
військові
російська армія
окуповані території
окупанти
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