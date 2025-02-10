Норвезька рада у справах біженців призупинила допомогу Україні та ще майже 20 країнам

Про це йдеться у заяві організації.

"Наслідки стають все більш серйозними для людей, які стикаються з кризами в усьому світі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Норвезька рада у справах біженців була змушена призупинити роздачу екстреної допомоги 57 тисячам людей у ​​прифронтових громадах України, яка була запланована на лютий.

"Це відбувається в той самий час, коли настає зима, через що люди не можуть обігріти свої будинки та отримати доступ до основних товарів, таких як продукти харчування", - додали в організації.

Там пояснили, що відповідне рішення було ухвалено через те, що США зупинили, частково зупинили або не відшкодували фінансування глобальних програм надзвичайної допомоги.

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.

29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.

Американський суддя Карл Ніколс 7 лютого тимчасово дозволив близько 2,7 тис. співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яких президент Дональд Трамп раніше відправив у відпустку, повернутися до роботи