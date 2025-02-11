"48 годин мовчання": низка донецьких медіа два дні не публікуватимуть новини у межах акції незалежних ЗМІ
Низка донецьких медіа для підсвічення необхідності підтримки незалежних медіа оголосили про акцію "48 годин мовчання": вони два дні не публікуватимуть новин, щоб показати, який вигляд має інформаційний простір без незалежних ЗМІ
Відповідні повідомлення з'явилися на сайтах 6262 сайт міста Слов'янськ, Вільного радіо, KramatorskPost, Слов'янських відомостей, PRO100media Краматорська, Общежитие.
Видання наголосили, що 2 дні без новин стануть символічним жестом, який покликаний підкреслити, що незалежні медіа можуть перестати існувати без підтримки суспільства, бізнесу та партнерів.
"Медіа виконують надважливу суспільну функцію: ми інформуємо вас про події у місті, розповідаємо про важливі ініціативи та проблеми громади. Проте ця робота потребує ресурсів. Ми працюємо чесно і прозоро: не публікуємо джинси, не розміщуємо немарковану чи приховану рекламу, не просуваємо гемблінг, не належимо політикам чи олігархам. Наша незалежність можлива завдяки нашим власним заробіткам та підтримці донорських організацій", - йдеться у заявах редакцій.
Вони також розповіли, як можна підтримати незалежні медіа: йдеться як про донати та партнерство, так і про поширення інформації та підписку на ресурси.
Акція "48 годин мовчання" триватиме впродовж 11-12 лютого. Втім, винятком стануть термінові новини, які стосуються безпекової ситуації.
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