"48 годин мовчання": низка донецьких медіа два дні не публікуватимуть новини у межах акції незалежних ЗМІ

Відповідні повідомлення з'явилися на сайтах 6262 сайт міста Слов'янськ, Вільного радіо, KramatorskPost, Слов'янських відомостей, PRO100media Краматорська, Общежитие.

Видання наголосили, що 2 дні без новин стануть символічним жестом, який покликаний підкреслити, що незалежні медіа можуть перестати існувати без підтримки суспільства, бізнесу та партнерів.

"Медіа виконують надважливу суспільну функцію: ми інформуємо вас про події у місті, розповідаємо про важливі ініціативи та проблеми громади. Проте ця робота потребує ресурсів. Ми працюємо чесно і прозоро: не публікуємо джинси, не розміщуємо немарковану чи приховану рекламу, не просуваємо гемблінг, не належимо політикам чи олігархам. Наша незалежність можлива завдяки нашим власним заробіткам та підтримці донорських організацій", - йдеться у заявах редакцій.

Вони також розповіли, як можна підтримати незалежні медіа: йдеться як про донати та партнерство, так і про поширення інформації та підписку на ресурси.

Акція "48 годин мовчання" триватиме впродовж 11-12 лютого. Втім, винятком стануть термінові новини, які стосуються безпекової ситуації.