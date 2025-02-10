Келлог точно більше на нашій стороні, аніж інші представники команди Трампа, - майор ЗСУ Омелян

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Безперечно, план є. І він десь суголосний з нашим національним планом і концепцією, якщо її перекласти літературною мовою - відчепіться від нас. Просто ми хочемо, щоб від нас відчепилася Росія. А американці хочуть, щоб Європа від них теж відчепилася. І вони займалися тими питаннями, які їх хвилюють насамперед. Це внутрішня політика і ті точкові національні пріоритети, які бачить Трамп і його адміністрація у найближчій перспективі. Чи можна інтегрувати потрібні нам компоненти в цей національний американський план? Так, безумовно, можна, але над цим треба працювати. Наскільки я розумію, Келлог прибуває до України якраз напередодні Мюнхенської конференції. Прошу мене поправити, якщо я неправильно отримав інформацію, ну таке я бачу зі ЗМІ", - вважає він.

Володимир Омелян вважає, що метою візиту Кіта Келлога до України є обговорення його плану щодо завершення війни в Україні з президентом Володимиром Зеленським.

"І вірогідно так виглядає що просто американці вчаться на власних помилках, коли напередодні великого російського вторгнення була не зовсім успішна зустріч тоді віцепрезидентки Камали Гарріс з нинішнім президентом України Зеленським. Ми чули в різних мемуарах і підсумках публічних тих осіб, які були присутні на цій розмові, що вона явно не пішла. Тому, я думаю, що мета Келлога - це, власне, заручитися розумінням з боку Зеленського того плану, який собі вже Келог намалював. І вірогідно він ляже в основу Трампівського плану", - зазначив політик.

На його думку, якщо і справді так усе відбудеться, то це буде великим успіхом для України.

"І я вважаю, що якщо так відбудеться, то це буде великий успіх України, бо щонайменше Келлог точно більше на нашій стороні, аніж ті інші представники команди Трампа, де ми чуємо відверто інколи такі шокуючі заяви, а переважно не зовсім приємного характеру. Якщо ми зможемо вибудувати коректно цю всю послідовність, зустріч з Келлогом, чи розмова з ним по телефону, публічна чи не публічна. Після цього все-таки буде зустріч з віцепрезидентом Венсом у рамках Мюнхенського майданчику. І далі ми будемо якось рухатись, маючи спільну позицію Сполучених Штатів, України і Європи, то це безумовно перемога", - сказав Володимир Омелян.

В іншому разі політик вважає, що Україні необхідно використати Мюнхенську конференцію, щоб вибудувати регіональні зв’язки з європейськими країнами.

"Якщо нам це не вдасться зробити, я думаю, що Мюнхенський захід треба максимально використати для того, щоб ми вибудовували регіональні союзи в Європі. Насамперед це повинна бути Британія, це повинна бути нова Німеччина після виборів, це повинна бути нова Франція. І в цьому форматі ми можемо відстояти свої національні інтереси в тій мірі, як це вдасться станом на сьогодні. Ну, а далі серйозний розбір польотів в Україні і далі, я сподіваюся, перетворення нашої держави на потужного гравця, бодай на території Східної Європи. Оце такий короткий план, який би я бачив. Я дуже сподіваюся, що наш президент керується насамперед національними інтересами, а не особистими: як вижити після війни", - зауважив майор ЗСУ.