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OPINION

Московська патріархія тотожна нацистській "Рейхскірхе"

Євстратій Зоря
10 лютого, 2025 понедiлок
20:05
Погляд

Російська агресія проти України насправді є агресією проти самого поняття вільного суспільства і демократичної держави

Зміст

Нинішній кремлівський режим, створивши гібрид імперської та радянської тоталітарної автократії, відновив і всі ті механізми урядового контролю та використання Церкви, які існували в Російській імперії та СРСР.

Коли ми говоримо про релігійну свободу, то повинні чітко розуміти, що Московська патріархія як інституція залишається однією з головних загроз релігійній свободі й в самій Росії, і в Україні, і по всьому світу. Хочу підкреслити: я відрізняю Російську православну церкву як громаду вірян православних християн і Московську патріархію. Ця патріархія – урядова структура Кремля, а не справжній релігійний центр. Як структура вона була створена Сталіним у 1943 році, і з того часу продовжує виконувати функції інструменту політки Кремля як в релігійній сфері, так і в суспільстві й у міжнародних справах.

У 1930-х роках нацисти з допомогою своїх однодумців серед християн створили в Німеччині "Рейхскірхе" - "Імперську церкву", яка була релігійним інструментом нацистської партії. Саме такою "Рехскірхе" в руках Кремля є Московська патріархія.

Ця структура є відповідальною за створення і поширення агресивної ідеології "русского міра". На базі цієї ідеології патріархія відкрито і послідовно займається виправданням агресії проти України. Вона називає цю війну "священною війною". Патріарх Гундяєв проповідує, що російські солдати, які загинуть на полі бою, своєю смертю змиють всі свої гріхи, а їхні душі підуть відразу до раю. Це не християнство, а агресивний політичний джихадизм.

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За будь-яку спробу поставити під сумнів таку політику Московської патріархії Гундяєв офіційно позбавляє священного сану незгідних. Завдяки допомозі російської держави з одного боку, та використовуючи страх бути виключеним з Церкви з іншого боку, Московська патріархія залишається ефективним інструментом Кремля у веденні гібридної війни не лише проти України, але проти свободи та прав людини як принципу.

Все це добре видно на практиці. У самій Росії вже давно немає ані свободи загалом, ані релігійної свободи зокрема. Ще гіршою ситуація є на окупованих Росією територіях України. Храми та доми молитви Церков, які вважаються Кремлем не лояльними до окупаційної влади – закриті та конфісковані. Священників, пасторів, релігійних лідерів, які вважаються не лояльними до окупаційної влади, депортують, тримають під арештом, піддають тортурам, вбивають.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій спільно з Інститутом релігійної свободи в Києві підготувала оновлене видання звіту про російські релігійні переслідування на окупованих територіях з включенням даних за 2024 рік. Цей звіт англійською мовою є на сайті Інституту. 

Світ повинен знати правду про російські злочини проти свободи релігії та про те, що офіційно визнані Кремлем російські релігійні центри, і в першу чергу Московська патріархія, є урядовими інструментами порушення свободи релігії та інструментами пропаганди війни.

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Дуже часто в різних регіонах світу релігійні спільноти зазнають переслідування з боку держави, і тому зусилля демократичних країн зосереджуються на захисті релігійних громад від переслідування державою. Але тут ми маємо справу з протилежним – Московська патріархія, маючи вигляд релігійного центру, але, бувши насправді урядовою структурою, загрожує безпеці інших держав, інших релігійних спільнот, є інструментом гонінь та гібридної війни.

Тому завдання тих, хто захищає релігійну свободу, є бачити й розуміти це та боротися з цим ганебним явищем. Демократичні країни та активісти повинні захищати релігійну свободу не лише від секулярних загроз, але і від хибного використання свободи релігії – проти реальної свободи релігії. Від перетворення Церкви на "Рейхскірхе".

Саме тому Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій підтримала бажання суспільства України законом заборонити московським центрам мати адміністративний вплив на релігійне життя в України. 80% опитаних в Україні підтримують таке рішення. Тому спільно з усіма, хто прагне захищати свободу, а не просто використовувати риторику про свободу для допомоги в її знищенні, ми будемо працювати, щоби свобода релігії була захищена. В тому числі захищена від такого агресивного кремлівського інституту, як Московська патріархія.

Примітка. Виступ на Українській тематичній панелі під час Саміту релігійної свободи (4 лютого 2025 р., Вашингтон, США)

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, митрополит Білоцерківський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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