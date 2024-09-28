Мотив "треба ще почекати, а далі все буде добре" - це кредо структури МП в Україні від 1992 року, коли так казали про "канонічну автокефалію", яка нібито "невдовзі" буде отримана. Тоді в Москві казали, що питання автокефалії "зараз не на часі — його розглянуть на наступному Помісному соборі РПЦ", який за статутом мав відбутися 1995 року. Собор відбувся лише після смерті Алексія II, але ніякого питання автокефалії там не обговорювали - "не на часі".

2019 року теж казали в МПвУ, що не треба єднатися з ПЦУ, бо скоро Гундяєв "на Архієрейському соборі дасть канонічну автокефалію". Дату в цих чутках "оголошували" на травень 19-го року, потім на листопад.

Байка про "9 місяців" з того ж розряду. Звісно, Московія не лише буде захищати свою структуру в Україні — вона вже і постійно це робить. Але чи досягла вона успіху? Чи, може, для неї навпаки — чим гіршим є становище структури МПвУ, тим краще для пропаганди?

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Адже в Москві своєму українському єпископату (за виключенням найбільш відвертих москвофілів, на кшталт Паканича, Снєгірьова чи Коваленка) давно не довіряють. Тому на окупованих територіях їх послідовно замінюють на вихідців з РФ. Тому якщо і цікавить Москву церковна структура МП в Україні, то точно не в тому вигляді, в якому до неї звикли тут.

І ще один момент: ті, хто стверджують, що вони "не російська Церква", і ті, хто закликають "почекати 9 місяців, Росія за нас вступиться на переговорах" - це, можна впевнено сказати, одні й ті самі особи.

Адже ждунство, лукавство і цинізм — це генотип Моспатріархії імені. Сталіна.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, митрополит Білоцерківський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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