Як позбавлений громадянства України та осуджений злочинець, він не має права вʼїзду в Україну, отже, і керувати Тульчинською єпархією МП не може.

У середовищі МП давно відомий нестабільною психікою, злочинними та аморальними вчинками. За що був вигнаний з викладання в Ленінградській академії, з посади намісника Київської лаври, з посад керівника єпархій МП в Сумах та Херсоні.

Але щоразу особиста дружба з Гундяєвим, яка триває вже півстоліття — дозволяла йому продовжувати карʼєру в МП.

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Хочу нагадати, що для виготовлення бумажки про "заборону в служінні" отцю Авраамію, коли він оголосив про вихід з МП — канцелярії м. Онуфрія знадобилася лише пара годин.

Антонія Фіалка, митрополита МП в Хмельницькому, ввечері телефонним "рішенням Синоду УПЦ" відправили на пенсію "на прохання", якого він не писав — лише тому, що ранком в інтервʼю 1+1 він сказав фразу про можливість його переговорів з ПЦУ.

Сотні священників, які пішли з МП, можуть засвідчити, що всілякі "укази про заборону" вони отримували від свого колишнього керівництва протягом найкоротшого часу.

Щодо Іонафана — жодного рішення м. Онуфрія та його синоду нема!

Бо зрада України, численні публічні гріхи та церковні злочини, виїзд з єпархії в столицю ворога та отримання там від нього вітань і медальки — для МПвУ не привід навіть для якоїсь реакції? А як же заявлена "незалежність від Москви"?

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, митрополит Білоцерківський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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