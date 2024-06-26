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OPINION

Чому Онуфрій покриває друга Гундяєва?

26 червня, 2024 середа
14:03
Погляд Євстратій Зоря

Громадянин РФ Анатолій Іванович Єлєцких (митрополит МП в Тульчині Іонафан) - засуджений українським судом злочинець, переданий у РФ в рамках процесу обміну

Зміст

Як позбавлений громадянства України та осуджений злочинець, він не має права вʼїзду в Україну, отже, і керувати Тульчинською єпархією МП не може.

У середовищі МП давно відомий нестабільною психікою, злочинними та аморальними вчинками. За що був вигнаний з викладання в Ленінградській академії, з посади намісника Київської лаври, з посад керівника єпархій МП в Сумах та Херсоні.

Але щоразу особиста дружба з Гундяєвим, яка триває вже півстоліття — дозволяла йому продовжувати карʼєру в МП.

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Хочу нагадати, що для виготовлення бумажки про "заборону в служінні" отцю Авраамію, коли він оголосив про вихід з МП — канцелярії м. Онуфрія знадобилася лише пара годин.

Антонія Фіалка, митрополита МП в Хмельницькому, ввечері телефонним "рішенням Синоду УПЦ" відправили на пенсію "на прохання", якого він не писав — лише тому, що ранком в інтервʼю 1+1 він сказав фразу про можливість його переговорів з ПЦУ.

Сотні священників, які пішли з МП, можуть засвідчити, що всілякі "укази про заборону" вони отримували від свого колишнього керівництва протягом найкоротшого часу.

Щодо Іонафана — жодного рішення м. Онуфрія та його синоду нема!

Бо зрада України, численні публічні гріхи та церковні злочини, виїзд з єпархії в столицю ворога та отримання там від нього вітань і медальки — для МПвУ не привід навіть для якоїсь реакції? А як же заявлена "незалежність від Москви"?

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, митрополит Білоцерківський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
РПЦ
УПЦ МП
Війна з Росією
державна зрада
Онуфрій
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