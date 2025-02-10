Експертка Пашкіна пояснила, як українські роботодавці використовують інструменти ШІ в умовах дефіциту робочої сили

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Зараз в Україні існує велика кількість роботодавців, які намагаються дійсно зменшити рутину по багатьох напрямках і залучати для цього інструменти ШІ. Зокрема, від підбору персоналу до маркетингових стратегій. Також ШІ залучають для автоматизації внутрішньої документації. Вже є нова професія Prompt Engineer, який складає запити до Chat GPT і контролює якість наданої інформації. Також він як експерт докладає зусиль для того, щоб мета була досягнута не так, як хоче Chat GPT, а так, як потрібно їм", - пояснила Пашкіна.

За словами експертки, ШІ наразі не здатний замінити фахівців у сфері креативності.

"Втім, щодо використання інструментів ШІ можна сказати, що все отрута і все ліки. Насправді існує перелік галузей, де штучний інтелект працює непогано в сенсі обробки якихось результатів. В сенсі креативності навряд чи ШІ вигадає щось нове, він здатний видати результат лише на тих даних, які у нього вбудовані. Тому роботодавцям потрібні високоякісні фахівці, які будуть відрізняти матеріал від якісного і не дуже", - додала вона.