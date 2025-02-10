Експертка Пашкіна пояснила, як українські роботодавці використовують інструменти ШІ в умовах дефіциту робочої сили
Експертка з питань ринку праці Тетяна Пашкіна розповіла, що велика кількість роботодавців України намагаються застосовувати інструменти ШІ у багатьох напрямках
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Зараз в Україні існує велика кількість роботодавців, які намагаються дійсно зменшити рутину по багатьох напрямках і залучати для цього інструменти ШІ. Зокрема, від підбору персоналу до маркетингових стратегій. Також ШІ залучають для автоматизації внутрішньої документації. Вже є нова професія Prompt Engineer, який складає запити до Chat GPT і контролює якість наданої інформації. Також він як експерт докладає зусиль для того, щоб мета була досягнута не так, як хоче Chat GPT, а так, як потрібно їм", - пояснила Пашкіна.
За словами експертки, ШІ наразі не здатний замінити фахівців у сфері креативності.
"Втім, щодо використання інструментів ШІ можна сказати, що все отрута і все ліки. Насправді існує перелік галузей, де штучний інтелект працює непогано в сенсі обробки якихось результатів. В сенсі креативності навряд чи ШІ вигадає щось нове, він здатний видати результат лише на тих даних, які у нього вбудовані. Тому роботодавцям потрібні високоякісні фахівці, які будуть відрізняти матеріал від якісного і не дуже", - додала вона.
- 31 січня компанія OpenAI представила нову модель ШІ — o3-mini, доступну в ChatGPT і через API. Вона забезпечує швидші та точніші відповіді, зокрема у науці, математиці й програмуванні
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