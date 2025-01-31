Надаватиме швидші й чіткіші відповіді: OpenAI випустила нову модель штучного інтелекту o3-mini

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

o3-mini стала першою компактною моделлю, що включає популярні функції для розробників, такі як виклик функцій, структуровані результати та можливість отримання повідомлень.

Модель підтримує потокове передавання та надає розробникам вибір між трьома рівнями обчислювальних ресурсів — низьким, середнім і високим, що дозволяє оптимізувати продуктивність залежно від конкретних потреб.

Крім того, o3-mini швидше за свого попередника, o1-mini, і пропонує підвищені ліміти швидкості. Зокрема, користувачі Plus і Team тепер можуть відправляти до 150 запитів на день.

Нова модель також інтегрує функції пошуку, що дозволяє знаходити актуальні відповіді з посиланнями на відповідні джерела, хоча ця функція ще знаходиться на етапі тестування.

Користувачі можуть спробувати o3-mini безкоштовно. Це перший випадок, коли така модель стала доступною безкоштовним користувачам у ChatGPT.

Результати тестування підтвердили, що o3-mini забезпечує точніші і зрозуміліші відповіді в порівнянні з o1-mini. Користувачі вказали на зниження кількості ключових помилок на 39% при виконанні складних завдань. Витрати часу на отримання відповідей також зменшилися: o3-mini відповідає на запити на 24% швидше, з середнім часом відповіді 7,7 секунди.

Стосовно безпеки, модель o3-mini перевищує своїх попередників у тестах на безпечність, демонструючи знижені ризики щодо можливості несанкціонованого доступу.