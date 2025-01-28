Компанія OpenAI анонсувала нову версію ChatGPT для державних установ
Компанія OpenAI оголосила про запуск нової версії своєї популярної моделі ChatGPT, що отримала назву ChatGPT Gov. Цей продукт розроблений спеціально для працівників державних установ
Про це інформує The Hill.
"ШІ - це більше, ніж просто інструмент. Це один з найбільших американських винаходів нашого життя, - зазначив Кевін Вайль, директор по продуктам OpenAI. - Це потужний економічний драйвер, що підвищує продуктивність, відкриває інновації та створює нові можливості в кожному секторі суспільства".
Компанія повідомила, що в рамках ChatGPT Gov федеральні агентства США матимуть доступ до топ-моделей OpenAI, навіть якщо вони мають справу з конфіденційною інформацією. Користувачі зможуть робити це в поточному захищеному хостинговому середовищі уряду в комерційній хмарі Microsoft Azure або в урядовому хмарному середовищі Azure.
За словами Вайля, нова версія призначена для спрощення процесу роботи з конфіденційними даними без втрати ефективності, що допоможе державним установам працювати більш продуктивно і креативно.
ChatGPT Gov включатиме функції, доступні в ChatGPT Enterprise, такі як збереження і обмін розмовами, завантаження текстів та зображень, інтерпретація тексту, коду і математики.
Вайль також підкреслив, що запуск ChatGPT Gov допоможе США залишатися лідером у сфері інновацій штучного інтелекту на фоні глобальної конкуренції.
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