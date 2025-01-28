Компанія OpenAI анонсувала нову версію ChatGPT для державних установ

Про це інформує The Hill.

"ШІ - це більше, ніж просто інструмент. Це один з найбільших американських винаходів нашого життя, - зазначив Кевін Вайль, директор по продуктам OpenAI. - Це потужний економічний драйвер, що підвищує продуктивність, відкриває інновації та створює нові можливості в кожному секторі суспільства".

Компанія повідомила, що в рамках ChatGPT Gov федеральні агентства США матимуть доступ до топ-моделей OpenAI, навіть якщо вони мають справу з конфіденційною інформацією. Користувачі зможуть робити це в поточному захищеному хостинговому середовищі уряду в комерційній хмарі Microsoft Azure або в урядовому хмарному середовищі Azure.

За словами Вайля, нова версія призначена для спрощення процесу роботи з конфіденційними даними без втрати ефективності, що допоможе державним установам працювати більш продуктивно і креативно.

ChatGPT Gov включатиме функції, доступні в ChatGPT Enterprise, такі як збереження і обмін розмовами, завантаження текстів та зображень, інтерпретація тексту, коду і математики.

Вайль також підкреслив, що запуск ChatGPT Gov допоможе США залишатися лідером у сфері інновацій штучного інтелекту на фоні глобальної конкуренції.