Папа Римський і Кая Каллас обговорили необхідність справедливого миру в Україні
Очільниця європейської дипломатії, віцепрезидентка Єврокомісії, Кая Каллас та Папа Римський Франциск зустрілися й обговорили війну в Україні та необхідність справедливого миру
Про це Каллас повідомила у Х.
"Я мала честь зустрітися з Його Святістю Понтифіком Франциском, Ми обговорювали війну Росії в Україні та необхідність справедливого та тривалого миру, який забезпечить майбутнє України", - написала вона.
Каллас подякувала Папі Римському за його "сильне лідерство у захисті найуразливіших і захисту людської гідності".
- У понеділок, 20 січня, Папа Римський Франциск побажав мудрості новообраному президенту США Дональду Трампу в традиційній молитві з нагоди інавгурації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.34 Купівля 41.34Продаж 41.86
- EUR Купівля 42.77Продаж 43.48
- Актуальне
- Важливе