Папа Римський і Кая Каллас обговорили необхідність справедливого миру в Україні

Про це Каллас повідомила у Х.

"Я мала честь зустрітися з Його Святістю Понтифіком Франциском, Ми обговорювали війну Росії в Україні та необхідність справедливого та тривалого миру, який забезпечить майбутнє України", - написала вона.

Каллас подякувала Папі Римському за його "сильне лідерство у захисті найуразливіших і захисту людської гідності".