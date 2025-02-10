РФ завдала до 10 ударів КАБами по Таврійському на Запоріжжі: загинув чоловік
Російська армія завдала до 10 ударів керованими авіабомбами по прифронтовому селищу на Запоріжжі. Унаслідок цього загинув чоловік
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог випустив до 10 керованих авіабомб по прифронтовому селищу Таврійське. Там були пошкоджені приватні будинки та автівки.
Спершу Федоров написав, що через атаку люди не постраждали. Проте за годину він уточнив, що внаслідок атаки загинув 29-річний чоловік.
- У ніч проти понеділка, 10 лютого, російські окупанти завдали авіаудару по місту Краматорськ Донецької області. Унаслідок цього загинула людина і є поранені.
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