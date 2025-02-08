Суд США тимчасово зупинив ліквідацію USAID і дозволив співробітникам повернутися

Про це пише Reuters.

Окружний суддя Вашингтона Ніколс, призначений Трампом під час його першої каденції, частково задовольнив запит від найбільшої профспілки державних службовців США та асоціації працівників дипломатичної служби - вони раніше подали до суду з метою зупинити зусилля президента щодо закриття USAID.

Відповідний наказ, який призупинив реалізацію деяких аспектів плану з ліквідації агентства, діятиме до 14 лютого. Згідно з ним, до роботи в USAID повернуться 2,2 тис. людей, яких Трамп раніше відправив у відпустку, та близько 500 звільнених працівників.

Водночас документ забороняє адміністрації Білого дому переміщувати гуманітарних працівників USAID, які перебувають за межами США.

Ніколс розгляне прохання про більш тривалу паузу на слуханнях, що мають відбутися 12 лютого. У наказі він підкреслив: профспілки "переконливо продемонструють непоправну шкоду", якщо суд не втрутиться. Також суддя відхилив інші прохання профспілок - відкрити будівлі USAID та відновити фінансування грантів і контрактів агентства.

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитує BBC нардепа Микиту Потураєва, який очолює комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.

"USAID міг вказуватися як один із партнерів, а насправді він був головним, системним партнером. Тому насправді втрати для України через замороження цієї допомоги набагато більші, ніж ми можемо собі уявити", - наголосив Потураєв.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.

29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.

7 лютого в українському уряді заявили, що Київ продовжує перемовини з європейськими партнерами щодо можливих джерел фінансування програм і проєктів, які раніше покривали кошти USAID.

Потім Трамп заявив, що "корупція" в Агентстві США з міжнародного розвитку USAID "досягла нечуваного рівня", через що закликав ліквідувати структуру.