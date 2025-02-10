Незабаром Маск побачить, як росіяни використовують його соцмережу проти інтересів США, - керівник ЦПД Коваленко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі готуємо певні звіти, які будемо відправляти, і думаю, що Ілон Маск побачить, як росіяни використовують його соцмережу X проти інтересів США. Зокрема, перший звіт по Близькому Сходу буде з прикладом, як діє російська пропаганда, використовуючи його соцмережу саме проти інтересів США. Відповідно, це дуже небезпечна ситуація щодо "Радіо Свобода" та "Голосу Америки". Краще думати про те, як реформувати й зробити більш ефективними, ніж просто ліквідувати. Оскільки, коли ліквідуєш, повинно бути щось на заміну", - зауважив Коваленко.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, у новому цифровому просторі, де домінують соцмережі, має бути налаштована протидія дезінформації.

"Оскільки росіяни, як ніхто, інвестують у цю історію ще з часів появи "ВКонтакті", зокрема ще до грузинської війни. Вони інвестують у дезінформацію по всьому світу: Близький Схід, Латинська Америка, США. Окремо є Китай, він діє трошки інакше. Але росіяни діють мілітарно та агресивно", - наголосив Коваленко.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО також додав, що дезінформація - це частина російської військової машини. Соціальна мережа та медіа - це для Росії поле бою. І найбільше, чого хочуть росіяни - ліквідувати якомога більше медіа.

"США та Європі слід було б робити протидію дезінформації частиною військових зусиль, щоб цим публічно займалася армія США, щоб були відповідні структури, які діяли публічно, і протидію дезінформації зробили мілітарною частиною Сил оборони, в тому числі НАТО. Саме протидія дезінформації є частиною інформаційної війни", - резюмував Коваленко.