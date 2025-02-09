Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

Маск хоче закриття "Радіо Свобода" та "Голосу Америки"

Ілон Маск поширив допис генерального директора IBC Group Маріо Навфала, який закликав до закриття цих медіа.

У своєму дописі Навфал заявив, що ці медіа - пережиток минулого, підкресливши, що Сполученим Штатам узагалі не потрібні державні ЗМІ.

"Так, закрийте їх. Європа тепер вільна (не рахуючи задушливої бюрократії). Алло? Їх більше ніхто не слухає", - наголосив Маск.

За його словами, "Радіо Свобода" та "Голос Америки" - "це просто ліві радикальні божевільні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 млрд доларів на рік грошей американських платників податків".

Yes, shut them down.



1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??



2. Nobody listens to them anymore.



3. It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money. https://t.co/PnmN4erD91 — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2025