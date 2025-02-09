Маск хоче закриття "Радіо Свобода" та "Голосу Америки"
Американський мільярдер Ілон Маск висловився за закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки", заявивши, що вони більше не потрібні, адже "їх більше ніхто не слухає"
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.
Маск хоче закриття "Радіо Свобода" та "Голосу Америки"
Ілон Маск поширив допис генерального директора IBC Group Маріо Навфала, який закликав до закриття цих медіа.
У своєму дописі Навфал заявив, що ці медіа - пережиток минулого, підкресливши, що Сполученим Штатам узагалі не потрібні державні ЗМІ.
"Так, закрийте їх. Європа тепер вільна (не рахуючи задушливої бюрократії). Алло? Їх більше ніхто не слухає", - наголосив Маск.
За його словами, "Радіо Свобода" та "Голос Америки" - "це просто ліві радикальні божевільні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 млрд доларів на рік грошей американських платників податків".
- Раніше Ілон Маск заявив, що не має наміру купувати TikTok, який підлягає забороні у США через занепокоєння з приводу національної безпеки та його зв’язків з китайським власником, компанією ByteDance Ltd.
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