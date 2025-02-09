Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Маск хоче закриття "Радіо Свобода" та "Голосу Америки"

Маск хоче закриття "Радіо Свобода" та "Голосу Америки"

Марія Науменко
9 лютого, 2025 неділя
18:54
Світ Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск висловився за закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки", заявивши, що вони більше не потрібні, адже "їх більше ніхто не слухає"

Зміст

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

Маск хоче закриття "Радіо Свобода" та "Голосу Америки"

Ілон Маск поширив допис генерального директора IBC Group Маріо Навфала, який закликав до закриття цих медіа.

У своєму дописі Навфал заявив, що ці медіа - пережиток минулого, підкресливши, що Сполученим Штатам узагалі не потрібні державні ЗМІ.

"Так, закрийте їх. Європа тепер вільна (не рахуючи задушливої бюрократії). Алло? Їх більше ніхто не слухає", - наголосив Маск.

За його словами, "Радіо Свобода" та "Голос Америки" - "це просто ліві радикальні божевільні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 млрд доларів на рік грошей американських платників податків".

  • Раніше Ілон Маск заявив, що не має наміру купувати TikTok, який підлягає забороні у США через занепокоєння з приводу національної безпеки та його зв’язків з китайським власником, компанією ByteDance Ltd.
Теги:
Новини
Суспільство
політика
журналісти
Технології
Ілон Маск
США
Радіо Свобода
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-6.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.27
    Купівля 41.27
    Продаж 41.78
  • EUR
    Купівля 42.81
    Продаж 43.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
9 лютого
19:08
Майк Волц
Війну завершить Трамп, але гарантії безпеки на Європі, - Волц
18:38
"Їм потрібен ляльковий президент": Зеленський пояснив, чому РФ вимагає виборів в Україні
18:26
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Херсоні до квартири місцевої мешканки залетів ворожий безпілотник: жінка отримала мінно-вибухову травму
18:20
Інтерв’ю
путін трамп
На переговорах Росія завжди "продає повітря" і зараз хоче зробити це з Трампом, - Фейгін
18:15
новини
Окупанти 11 разів ударили по Степногірську на Запоріжжі: пошкоджено 8 приватних будинків
18:00
OPINION
Тонкий лід виборів
18:00
Огляд
БпЛА "Чаклун"
Непомітні, дешеві, небезпечні: що таке БПЛА "Чаклун" і чим українські дрони так вразили росіян, що ті намагаються їх скопіювати
17:35
Володимир Зеленський
Зеленський: Путін після України хоче йти на Польщу, Угорщину та країни Балтії
17:20
Інтерв’ю
Мобілізація
18 років – ще зарано для захисту України, але у 22 роки йдуть скоювати теракт проти своєї держави, - Ягун
16:47
Від початку доби на фронті зафіксували 64 боєзіткнення, 26 із них на Покровському напрямку
16:33
землетрус
У Карибському морі стався потужний землетрус магнітудою 7,6
16:13
безпілотник, дрон
Бундесвер виявив підозрілі безпілотники над базою, де проходять підготовку українські військові
16:03
OPINION
Росія вже офіційно не приховує власної вторинності
15:46
Папа Римський Франциск
Папа Франциск перервав проповідь через проблеми з диханням
15:29
знищено установку комплексної підготовки газу і конденсату в селі Водяне на Харківщині
Росіяни знищили газовидобувне підприємство на Харківщині, - ЗМІ
15:11
Володимир Зеленський
Обхід санкцій, продаж нафти й нестача української зброї: Зеленський назвав три речі, на яких тримається російський ОПК
14:56
Рятувальники та екскаватори працюють у зоні зсуву 9 лютого 2025 року в Ібіні, провінція Сичуань, Китай
У Китаї стався зсув, унаслідок якого 10 будинків засипало шаром ґрунту: загинула людина, 28 - зникли безвісти
14:47
Оновлено
Знищена Росією п'ятиповерхівка у Полтаві (1 лютого 2025 року)
Атака РФ 1 лютого: у Полтаві кількість загиблих зросла до 15, серед них - троє дітей
14:22
зима сонце
Морози тривають: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 10 лютого
14:11
Партизани розвідали нафтобазу окупантів у Смоленській області
14:06
OPINION
блог Борис Бабін
Хрюнстони над Герооном
14:04
Генадій Труханов
В Одесі побили матір загиблого військового: мер Труханов пообіцяв взяти ситуацію під особистий контроль
13:52
швидка допомога
Приніс додому запчастини, схожі на двигун: у Сумах від вибуху постраждав 13-річний хлопчик
13:33
Талібан
Талібан заборонив чоловікам-співробітникам ООН в афганському Гераті приходити на роботу без бороди
13:26
У порту Ленінградської області тоне російський танкер зі 130 тис. тонн мазуту, - росЗМІ
13:07
Ексклюзив
Ziferblat
"Попри все ми можемо лунати гучно в Європі": переможці Нацвідбору на Євробачення гурт "Ziferblat" розповіли про сенс своєї пісні
13:05
Діаспоряни в Австралії представили Україну на Національному мультикультурному фестивалі
12:53
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин розкритикував співпрацю між США, Японією та Південною Кореєю і пообіцяв розвивати ядерні сили КНДР
12:46
Тарифи на водопостачання та водовідведення 2024
Київводоканал спростував інформацію про підняття тарифів нібито в 4 рази
12:13
Мексика
У ДТП за участю автобуса та вантажівки на півдні Мексики загинула 41 людина
12:02
Росіяни атакували дроном Нікополь: поранено двох людей, понівечені АЗС й автівка
12:02
OPINION
"Мир через телефон", або Чи зміг Путін задовольнити Трампа?
11:53
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль розпочав виведення військ з ключового коридору в Газі в рамках угоди з ХАМАС про перемир'я, - AP
11:48
Оновлено
путін трамп
Трамп заявив, що мав телефонну розмову з Путіним про припинення війни в Україні. У Кремлі відреагували
11:44
Джейк Салліван, Ентоні Блінкен
Трамп позбавив Блінкена та Саллівана доступу до секретної інформації, - Reuters
11:38
Ексклюзив
Дональд Трамп
Після заяви про розмову з Путіним, Трамп буде реагувати на коментарі американців в соцмережах, щоб робити наступні кроки, - речник Українського конгресового комітету США Добрянський
11:36
втрати окупантів
ЗСУ: За місяць РФ втратила під Покровськом більше людей, ніж за 10 років другої чеченської війни
11:13
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 лютого: скільки просять за долар та євро в обмінниках
11:02
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
Росія атакувала Україну дронами: на Київщині працювала ППО, вибухи лунали у Луцьку
10:57
Оновлено
На Сахаліні китайське судно з вугіллям і мазутом зазнало аварії і сіло на мілину: у регіоні оголосили надзвичайну ситуацію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV