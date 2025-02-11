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Війна з Росією: хроніка
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З перших тижнів війни РФ зняла всі обмеження на застосування насильства до військовополонених ЗСУ, - WSJ

Катерина Єсікова
11 лютого, 2025 вiвторок
06:28
Війна з Росією Полонені

Через кілька тижнів після вторгнення в Україну один з начальників в’язниць зняв усі обмеження на застосування насильства до українських військовополонених

Зміст

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Генерал-майор і начальник в'язниць Санкт-Петербурга Ігор Потапенко звернувся з прямим посланням до елітного підрозділу охоронців, який мав наглядати за притоком полонених з України: "Будьте жорстокими, не жалійте їх".

Він наказав не застосовувати звичайні правила, а, як передає видання, прибрати всі обмеження проти насильства. Потапенко також скасував використання натільних камер для фіксації дій охоронців. Подібні інструкції отримали й інші підрозділи по всій країні - з Бурятії, Москви, Пскова та інших місць.

"Охоронці застосовували електричний струм до геніталій в'язнів, поки не сідали батарейки. Вони били в'язнів, щоб завдати максимальної шкоди, експериментуючи, щоб побачити, який тип матеріалу буде найболючішим. Вони не надавали медичної допомоги, щоб дати можливість розвинутися гангрені, що призводило до ампутації кінцівок", - повідомили журналісти.

Двоє колишніх охоронців розповіли, що вказівки Потапенка вони розцінили як карт-бланш на насильство. 

За їх словами, насильство мало мету російської влади: зробити їх більш податливими для допитів і зламати їхню волю до боротьби. Допити у в’язницях іноді мали на меті вибити зізнання у військових злочинах або отримати оперативну розвідувальну інформацію від в’язнів, які не мали волі чинити опір після того, як зазнали надзвичайної жорстокості.

  • Голова Об’єднання родичів політв’язнів Кремля Ігор Котелянець заявив, що російські окупанти утримують у полоні щонайменше 20 тис. цивільних українців.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
полонені
Військові новини
воєнні злочини Росії
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