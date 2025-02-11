Президент США вважає, що перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС треба скасувати, якщо бойовики не звільнять заручників
Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників до обіду суботи, перемир'я між угрупуванням й Ізраїлем має бути скасованим
Про це інформує AP.
Трамп відреагував на заяву ХАМАС щодо відтермінування звільнення ізраїльських заручників через нібито порушення Ізраїлем умов перемир'я. Він вважає, що Ізраїль має вимагати звільнення усіх заручників до обіду суботи, а якщо цього не станеться, скасувати перемир'я.
"Якщо їх (заручників, - ред.) тут не буде, розпочнеться справжнє пекло. (...) Скасуйте його (перемир'я, - ред.), і всі ставки зроблені", - сказав президент США.
Згодом Трамп додав, що остаточне рішення залишатиметься за Ізраїлем.
"Я говорю за себе. Ізраїль може його скасувати", - підсумував він.
- До цього терористичне угруповання ХАМАС заявило, що відтерміновує звільнення ізраїльських заручників, оскільки Ізраїль, мовляв, порушує угоду про перемир'я. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про скликання консультацій з питань безпеки.
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