Президент США вважає, що перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС треба скасувати, якщо бойовики не звільнять заручників

Про це інформує AP.

Трамп відреагував на заяву ХАМАС щодо відтермінування звільнення ізраїльських заручників через нібито порушення Ізраїлем умов перемир'я. Він вважає, що Ізраїль має вимагати звільнення усіх заручників до обіду суботи, а якщо цього не станеться, скасувати перемир'я.

"Якщо їх (заручників, - ред.) тут не буде, розпочнеться справжнє пекло. (...) Скасуйте його (перемир'я, - ред.), і всі ставки зроблені", - сказав президент США.

Згодом Трамп додав, що остаточне рішення залишатиметься за Ізраїлем.

"Я говорю за себе. Ізраїль може його скасувати", - підсумував він.