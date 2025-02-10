На Алчевському меткомбінаті критична нестача працівників через примусову мобілізацію в російську армію, - ЦНС

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що чоловіки уникають офіційного працевлаштування, оскільки списки працівників одразу передаються до військкоматів, що підвищує ризик примусової мобілізації.

За даними місцевих джерел, значну частину співробітників було насильно мобілізовано до лав російських окупаційних військ. Це призвело до суттєвого скорочення кадрового складу комбінату та створило труднощі у виробничих процесах.

Ще однією серйозною проблемою є затримки із виплатою заробітної плати. Працівники скаржаться, що не отримують грошей уже кілька місяців, а керівництво не надає жодних гарантій щодо подальших виплат. Це змушує навіть тих, хто залишився працювати, шукати додаткові джерела доходу, що ще більше ускладнює ситуацію.

Окрім того, комбінат стикається з дефіцитом сировини та логістичними проблемами. Руйнування інфраструктури та перебої у постачанні значно ускладнюють роботу підприємства, не даючи йому можливості працювати у повному обсязі.