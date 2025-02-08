Окупанти у Бердянську змушують школярів писати листи російським військовим
У тимчасово окупованому Бердянську загарбники вкотре провели захід, де змушували школярів писати "листи підтримки" російським військовим
Про це інформує Бердянська міська військова адміністрація.
Повідомляється, що дітей залучають до пропагандистських акцій, де їм нав’язують хибні ідеї про "героїзм" окупантів, а відмова від участі може призвести до тиску на родини учнів.
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"Такі заходи є частиною політики мілітаризації дітей на захоплених територіях. Окупаційна влада порушує міжнародні норми, використовуючи школярів у пропаганді війни, попри засудження з боку України та міжнародної спільноти. Самі ж окупанти усвідомлюють, що листи і малюнки українських дітей написані під примусом і для агресорів така "творчість" не несе жодної цінності", - наголосили в МВА.
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- До військових училищ на території Росії загарбники планують поза конкурсом приймати дітей із населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області.
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