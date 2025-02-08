Окупанти у Бердянську змушують школярів писати листи російським військовим

Про це інформує Бердянська міська військова адміністрація.

Повідомляється, що дітей залучають до пропагандистських акцій, де їм нав’язують хибні ідеї про "героїзм" окупантів, а відмова від участі може призвести до тиску на родини учнів.

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"Такі заходи є частиною політики мілітаризації дітей на захоплених територіях. Окупаційна влада порушує міжнародні норми, використовуючи школярів у пропаганді війни, попри засудження з боку України та міжнародної спільноти. Самі ж окупанти усвідомлюють, що листи і малюнки українських дітей написані під примусом і для агресорів така "творчість" не несе жодної цінності", - наголосили в МВА.

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