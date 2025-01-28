Керівник ЦПД Коваленко розповів, як окупанти поширюють вплив на дітей на ТОТ

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко під час презентації аналітичного звіту "Мілітаризація українських дітей на тимчасово окупованих територіях України", передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Росія дуже швидко змінює шкільні програми на тимчасово окупованих територіях. Буквально через кілька місяців після окупації вони везуть туди свої "підручники", зокрема з історії Росії, й намагаються змінювати відразу шкільну програму", – сказав Коваленко.

Зокрема, окупанти підкуповують більшими заробітними платами місцевих учителів. Також на ТОТ приїжджають викладати так звані волонтери – вчителі з російської глибинки. Їм видають житло в так званих гуртожитках, у готелях, які окупанти відбирають на ТОТ, або у квартирах, якщо господарі відсутні протягом певного часу.

Під такий вплив, за словами Андрія Коваленка, потрапляють десятки тисяч дітей у перші ж місяці окупації.

"Але є випадки й позитивні, якщо можна так сказати. Коли люди, які живуть у Донецьку, Генічеську – їхні діти вчаться онлайн в українській школі. Батьки намагаються це приховувати, і ми не скажемо, хто ці люди. Але вони залишаються в системі української освіти. Вони навчаються онлайн у деяких українських школах і вишах. Під великим ризиком, звісно", – зазначив керівник ЦПД.

Він також розповів про студента одного з українських університетів. Російські спецслужби дізнались, що хлопець навчається онлайн, і одного дня студент вийшов на лекцію з вимкненим екраном. Викладач запитав, чому так, проте хлопець не міг назвати причину.

Згодом родичі дали знати, що двоє представників російських спецслужб слухали, що викладають на цій лекції й чи є там щось, за що можна цю людину "закрити" просто зараз.

Водночас, за словами радниці керівника Офісу президента Дарії Зарівни, під ворожим впливом зараз там живуть 1–1,5 млн українських дітей. І всі вони перебувають під загрозою.