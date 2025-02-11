У Грузії співачку Ніно Катамадзе оштрафували через акцію протесту біля дому судді
Кутаїський апеляційний суд визнав винними у порушенні закону дев'ятьох людей, серед яких співачка Ніно Катамадзе, які вийшли на протест щодо незаконного ув'язнення директорки кількох грузинських видань Мзіа Амаглобелі
Про це інформує Грузія Online.
На лаві підсудних опинилися, зокрема, співачка Ніно Катамадзе, психологиня Маія Цірамуа, журналістка Гела Мтівлішвілі, педагог і лауреат національної премії Володимир Апхазава, журналістка Хвіча Вашакмадзе.
Вказано, що суддя Цицино Мосідзе визнала їх винними за проведення акції протесту біля будинку судді Малхаза Окропірашвілі, а також за розгортання банера: "Свободу Мзіє Амаглобелі". Протестувальників притягнули до адмінвідповідальності й оштрафували на 5 тис. ларі (60 тис. грн).
"Я не можу обіцяти вам, що зупинюся, Мзії потрібні наші голоси, і ми сказали, що суддя був несправедливий", - заявила під час слухання Катамадзе.
Рішення впродовж 10 днів можна оскаржити в апеляційному суді.
Що передувало
Директорку грузинських видань Batumelebi та Netgazeti Мзіа Амаглобелі затримали 12 січня під час акції протесту в Батумі за те, що вона дала ляпас начальникові місцевої поліції Іраклі Джебуадзе, який неодноразово ображав її.
Їй висунули обвинувачення за статтею в нападі на співробітника поліції, яка передбачає від 4 до 7 років за ґратами. Попереднє слухання у справі призначено на 4 березня.
Біля резиденції судді апеляційного суду Кутаїсі Малхаза Окропірашвілі зібралась акція протесту. Дев'ятьох учасників акції, серед яких співачка Ніно Катамадзе, звинуватили за частиною 1 статті 174 Кодексу про адміністративні правопорушення.
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