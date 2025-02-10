У Грузії судять 9 людей через акцію протесту в Кутаїсі, серед них співачка Ніно Катамадзе

Про це повідомляє грузинське видання Prime Time.

Зазначається, що 9 людей, серед яких співачка Ніно Катамадзе, звинувачуються за частиною 1 статті 174 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Як пише видання, підозрювані провели акцію протесту біля резиденції судді апеляційного суду Кутаїсі Малхаза Окропірашвілі через те, що суддя не погодився з рішенням міського суду Батумі у справі Мзіа Амаглобелі.

"У мене ніколи не було концерту в залі суду, але вільне слово, вільний голос лунає, він не зупиняється. Людина не може зупинити це всередині", - заявила Ніно Катамадзе.

Що передувало

Директорку грузинських видань Batumelebi та Netgazeti Мзіа Амаглобелі затримали 12 січня під час акції протесту в Батумі за те, що вона дала ляпас начальникові місцевої поліції Іраклі Джебуадзе, який неодноразово ображав її.

Їй висунули обвинувачення за статтею в нападі на співробітника поліції, яка передбачає від 4 до 7 років за ґратами. Попереднє слухання у справі призначено на 4 березня.