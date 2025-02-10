У Грузії судять 9 людей через акцію протесту в Кутаїсі, серед них співачка Ніно Катамадзе
У Кутаїському апеляційному суді розпочалося судове засідання по адміністративній справі проти дев'яти учасників протесту щодо незаконного ув'язнення директорки кількох грузинських видань Мзіа Амаглобелі
Про це повідомляє грузинське видання Prime Time.
Зазначається, що 9 людей, серед яких співачка Ніно Катамадзе, звинувачуються за частиною 1 статті 174 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Як пише видання, підозрювані провели акцію протесту біля резиденції судді апеляційного суду Кутаїсі Малхаза Окропірашвілі через те, що суддя не погодився з рішенням міського суду Батумі у справі Мзіа Амаглобелі.
"У мене ніколи не було концерту в залі суду, але вільне слово, вільний голос лунає, він не зупиняється. Людина не може зупинити це всередині", - заявила Ніно Катамадзе.
Що передувало
Директорку грузинських видань Batumelebi та Netgazeti Мзіа Амаглобелі затримали 12 січня під час акції протесту в Батумі за те, що вона дала ляпас начальникові місцевої поліції Іраклі Джебуадзе, який неодноразово ображав її.
Їй висунули обвинувачення за статтею в нападі на співробітника поліції, яка передбачає від 4 до 7 років за ґратами. Попереднє слухання у справі призначено на 4 березня.
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