У Німеччині за вбивство двох українок і викрадення дитини однієї з них до довічного ув'язнення засудили подружжя

Про це інформує DW.

Вказано, що обвинувальний вирок виніс земельний суд Мангайма.

Прокуратура висунула подружжю звинувачення у вбивстві та викраденні неповнолітнього. Згідно з обвинувальним висновком, подружжя вбило 27-річну та її 51-річну матір у березні минулого року, щоб видати п'ятитижневу дитину молодшої жінки за свою. Мотивом скоєння злочину стало бажання 45-річної жінки та її 43-річного чоловіка мати спільну доньку.

Суд припустив, що подружжя планувало видати викрадену дитину за власну та встановив особливу тяжкість їхньої провини. Відтак, вони не зможуть звільнитися з в'язниці достроково після 15 років ув'язнення.

Подружжя може подати апеляцію на рішення суду.