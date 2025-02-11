У Німеччині за вбивство двох українок і викрадення дитини однієї з них до довічного ув'язнення засудили подружжя
У Німеччині 10 лютого суд засудив до довічного ув'язнення 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка: їх обвинувачували у вбивстві 27-річної українки і її 51-річної матері з метою викрадення дитини
Про це інформує DW.
Вказано, що обвинувальний вирок виніс земельний суд Мангайма.
Прокуратура висунула подружжю звинувачення у вбивстві та викраденні неповнолітнього. Згідно з обвинувальним висновком, подружжя вбило 27-річну та її 51-річну матір у березні минулого року, щоб видати п'ятитижневу дитину молодшої жінки за свою. Мотивом скоєння злочину стало бажання 45-річної жінки та її 43-річного чоловіка мати спільну доньку.
Суд припустив, що подружжя планувало видати викрадену дитину за власну та встановив особливу тяжкість їхньої провини. Відтак, вони не зможуть звільнитися з в'язниці достроково після 15 років ув'язнення.
Подружжя може подати апеляцію на рішення суду.
- Судовий процес над подружжям, яке зізналося у вбивстві 27-річної українки і її 51-річної матері з метою викрадення дитини, розпочався 7 січня.
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