Німецьке подружжя зізналось у вбивстві двох українок і викраденні дитини однієї з них

Про це повідомляє Der Spiegel.

Прокуратура висунула їм звинувачення у вбивстві та викраденні неповнолітніх. Під час відкриття судового процесу обоє підсудних зізналися у скоєнні злочинів, висловивши каяття через свої вчинки.

Згідно з обвинувальним висновком, подружжя нібито вбило 27-річну та її 51-річну матір у березні минулого року, щоб видати п'ятитижневу дитину молодшої жінки за свою.

Мотивом скоєння злочину стало бажання 45-річної жінки та її 43-річного чоловіка мати спільну доньку. Для цього дружина шукала контакти з українськими біженцями. Вона долучилась до групи в Telegram і познайомилася з 27-річною жінкою, яка потребувала допомоги перед пологами.

Мати, бабуся і немовля на момент скоєння злочину перебували у приміщенні для біженців у районі Рейн-Неккар.

За даними слідства, вранці 6 березня, під час зустрічі в ресторані, подружжя підсипало обом жінкам заспокійливі препарати. Коли бабусі стало зле, вони спочатку мали намір відвезти жінку до лікарні, але в результаті вивезли її на рибальське озеро біля Бад-Шенборна поблизу Карлсруе.

Чоловік вдарив жінку по голові "щонайменше чотири рази з усієї сили" невідомим предметом і втопив її в озері. Від отриманих травм голови вона померла. У своїх свідченнях обвинувачений заявив, що використовував гумовий молоток.

Потім пара нібито забрала 27-річну жінку з дитиною під приводом того, що у її матері стався серцевий напад і вона перебуває в лікарні.

За даними прокуратури, вони поїхали в Хоккенхайм поблизу Рейндамма, де чоловік вдарив молоду жінку невідомим предметом по голові. В результаті обширної черепно-мозкової травми вона померла. Подружжя підпалило тіло і поїхало з дитиною додому.

7 березня тіло 27-річної жінки було знайдене на березі річки Рейн, а 13 березня пара була заарештована. Тіло бабусі виявили 19 березня.

Зараз дитина проживає з тіткою — сестрою загиблої. Після кількох місяців у прийомній сім'ї, 21-річна сестра забрала дівчинку до України, де розпочала процедуру усиновлення.

Адвокат сестри Томас Франц планує домагатися довічного ув'язнення для підсудних і визнання особливої тяжкості злочину. Судовий розгляд триватиме дев'ять днів, вирок очікується 21 лютого.