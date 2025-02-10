"Ціни абсолютно неадекватні": Зеленський закликав аптеки та виробників знизити ціни на ліки
Президент України Володимир Зеленський заявив, що аптечні мережі та виробники повинні знизити ціни на ліки. Щодо цього питання готується засідання РНБО
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
Президент повідомив, що провів сьогодні, 10 лютого, нараду за участі прем'єр-міністра Шмигаля, першої віцепрем'єра Свириденко та міністра охорони здоровʼя Ляшка щодо цін на ліки.
"Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям", - наголосив Зеленський.
За його словами, уряд готує засідання РНБО щодо цього питання і конкретні пропозиції в інтересах українців, щоб знизити ціни.
- Раніше, 5 лютого, Зеленський заявив про необхідність конкретних рішень для більшої доступності цін на ліки для українців. У разі відсутності таких - він пообіцяв кадрові рішення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.34 Купівля 41.34Продаж 41.86
- EUR Купівля 42.74Продаж 43.47
- Актуальне
- Важливе