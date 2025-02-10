"Ціни абсолютно неадекватні": Зеленський закликав аптеки та виробників знизити ціни на ліки

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Президент повідомив, що провів сьогодні, 10 лютого, нараду за участі прем'єр-міністра Шмигаля, першої віцепрем'єра Свириденко та міністра охорони здоровʼя Ляшка щодо цін на ліки.

"Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям", - наголосив Зеленський.

За його словами, уряд готує засідання РНБО щодо цього питання і конкретні пропозиції в інтересах українців, щоб знизити ціни.