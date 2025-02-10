У РФ є піхота, але з технікою все набагато гірше — перший заступник командира 3-ї ОШБр

Про це в ефірі Громадського радіо розповів Кирило Беркаль, перший заступник командира 3 окремої штурмової бригади, підполковник.

"Честь нашим хлопцям та дівчатам… влітку перемололи велику кількість техніки та піхоти ворога. Зараз я бачу не те щоб їхні спазми та конвульсії, але… Зараз в Росії є піхота, а от з технікою вже у них набагато гірше", — розповідає Кирило Беркаль.

Він додав, що зараз для славнозвісної ворожої Кантемирівської, яка починала на Т-90 та мала Т-80 в резерві, приходять поставки з технікою, рудою від іржі. Це вже останні ворожі запаси:

"Так, у них ще трохи є. Вони кидають це у бій і воно палає. Вони вербують дурачків до своєї армії. Третина — з в'язниці. Ще третина — щоб не потрапити до в'язниці. А остання третина — совєти, які їдуть воювати з американцями на українській землі".

