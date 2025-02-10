Проєкт "Атлас" має амбітну ціль - захистити 1300 км фронту від ворожих дронів. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на фронті

Зараз російські війська дещо зменшили тиск на різних напрямках, ймовірно, перегруповуються або шукають нові сили та засоби для наступальних дій. Водночас Збройні Сили України провели кілька контратак на різних ділянках фронту, і можна стверджувати, що їм вдалося знизити темпи російського наступу.

Курський напрямок

На Курському напрямку динаміка вкрай цікава та важлива. На південь від Суджі наші війська розширили зону контролю, таким чином убезпечивши логістику для самої Суджі, до якої йде транспортна артерія від Сум. Вже на кілька кілометрів є просування, що важливо для безпеки цієї ділянки.

Ми знаємо, що контратакувальні дії ЗСУ почалися від Махнівки, до якої від Суджі 3 км. Ворог здійснював атаки на Махнівку, намагаючись прорватися до Суджі. Від Махнівки також були штурмові дії в напрямку населених пунктів Черкаська Конопелька та Уланок. Наразі є інформація, що Збройні Сили України утримують Черкаську Конопельку і Фанасіївку. Ці ділянки для противника є небезпечними, оскільки, якщо українські війська просуватимуться далі, то можуть відсікти певне угруповання російських військ, яке проводило атаки поблизу Махнівки.

У Курській області операції тривають й на інших ділянках, тобто не лише на південному сході, також є бої на заході та півночі від Суджі. Там відбуваються зміни на мапі, якщо подивитися DeepState, йдеться про зміни приблизно на 2 кв. км. І це теж вкрай важливо, враховуючи достатню щільність оборони та наступальних дій з обох сторін.

Наразі можна говорити про те, що ворог знову повернувся до використання північнокорейських військових. Ще у п'ятницю, 7 лютого, північнокорейські військові розпочали черговий штурм на позиції 47-ї окремої механізованої бригади "Магура". Тоді бригада використовувала артилерію, HIMARS і касетні боєприпаси. Противник здійснював атаки штурмами, але всі вони були розбиті. Було кілька тривалих потужних штурмів зі значною кількістю північнокорейських військових, але всі вони були зупинені. Це підтверджує, що при наявності артилерії, дронів і системної протидії можна ефективно знищувати загарбника. І саме це продемонстрували наші військові з 47-ї, 82-ї та 92-ї бригад, які показують ефективну роботу зі знищення окупантів та захисту цього плацдарму.

А тим часом ворог намагається використовувати дрони на оптоволокні, і, що показово, активно застосовує КАБи. Сьогодні, 10 лютого, Генштаб у зведенні повідомив, що противником загалом було використано 138 КАБів за минулу добу, з них 69, тобто майже половина, на Курщині. Зараз армія РФ намагається завдавати удари КАБами по наших населених пунктах на Сумщині, впливаючи таким чином на логістику між Сумською та Курською областями. Однак ми враховуємо такі ризики, і це не має суттєвого впливу на ефективність нашої оборони у Курській області.

Куп'янський напрямок

Наразі достатньо тривожним є Куп'янський напрямок. Останнім часом ворог здійснив у декількох місцях форсування річки Оскіл і зараз має кілька плацдармів на західному березі. Це такі населені пункти як Дворічна, де тривають бойові дії. Також загарбник намагається закріпитися в інших плацдармах - село Західне, на південь від Дворічної, а також такі населені пункти як Новомлинськ і Фиголівка, що розташовані на північ від Дворічної.

Крім того, ворог намагається утримувати й розширювати плацдарм, розташований безпосередньо біля українсько-російського кордону - населений пункт Тополі. Зараз противник намагається об'єднати ці плацдарми, але це вкрай складно, оскільки для перекидання необхідних сил на західний берег річки Оскіл окупантам доводиться використовувати поромні переправи, які знищуються. Це суттєво ускладнює накопичення сил, хоча ворог певні сили дійсно накопичив на західному березі. Тому виникає питання щодо Тополі, оскільки це спроба з російської території забезпечити логістику цього угруповання. Сподіваюся, що в ворога цього не вийде.

Була інформація, що українські підрозділи здійснили перегрупування, і на цей напрямок відбувається перекидання резервів. Думаю, це дозволить мінімізувати ризик, який зараз виникає навколо цих плацдармів на західному березі річки Оскіл.

Курахівський напрямок

І ще один напрямок - це, звісно, Курахівський, який залишається досить проблемним. Ми говоримо про південну Курахівську кишеньку, де російські окупанти намагаються витискати наших захисників.

На мапі чітко видно позиції всіх сторін. Є траса від захопленого Курахового у бік Запоріжжя, поруч з якою розташований населений пункт Дачний, що утримується нашими військовими, хоча значна частина цього населеного пункту перебуває під контролем противника. Зараз ця кишенька має протяжність до Константинополя, близько 10 км, а північні та південні фланги мають відстань десь у межах 4 км. Тобто на відрізку 4 км х 10 км тримає оборону низка наших бригад, зокрема 37-ма бригада морської піхоти, яка вкрай ефективно знищує противника на цій ділянці, а також 5-та окрема штурмова бригада, підрозділи якої так само діють на цьому напрямку.

Що важливо - є три населених пункти: Андріївка, Костянтинопіль і Улакли. У форматі трикутника зараз тримається наша оборона, потихеньку наші військові будуть відходити від Дачного, а ворог намагатиметься захопити Андріївку, щоб з півночі пробитися до Костянтинополя й ускладнити виведення наших військ з цієї кишені.

Тривалий час 37-ма бригада та інші бригади ефективно утримують оборону, тому навряд чи плани противника здійсняться. Думаю, що буде здійснено плановий відвід наших військ, при тому, що зараз наші бригади на цій ділянці завдають значних втрат ворогу.

Нові технологічні рішення для ЗСУ

А далі ми поговоримо про технологічні речі, які можуть вплинути на ситуацію на лінії фронту. Відомо, що українська компанія "Квертус" днями представила масштабний проєкт під назвою "Атлас", мета якого - створення цілісної системи для захисту військових на передовій та на певній глибині фронту від російських безпілотних апаратів. Йдеться про протяжність лінії оборони у 1300 км, саме на такій відстані може працювати система "Атлас", якщо вона буде реалізована.

Ярослав Філімонов, СЕО та співвласник компанії "Квертус", розповів, що у проєкті "Атлас" об'єднуються як радіоелектронна розвідка (РЕР), так і радіоелектронна боротьба (РЕБ). У рамках проєкту - наш засіб РЕР "Азімут", який є пеленгатором ефіру частот і показує все, що рухається, використовуючи зв'язок у радіусі 30 км. Цей засіб дуже точно показує, має високу чутливість, і на сьогодні порівнюється з провідними аналогами американського та німецького виробництва. У 2024 році "Квертус" запустив новітню технологію РЕБ під назвою "Міраж", суть якої – інтелектуальна завада. Це не просто білий шум, який блокує смугу у 200 МГц, а цей засіб генерує перешкоду як на працюючих частотах, на яких щось летить, так і набагато глибше білого шуму та нижче рівня шумів, що ускладнює виявлення ворогом через РЕР таких приладів. Коли відбулися випробування "Азімут" і "Міраж", вирішили об'єднати ці два засоби в одну екосистему.

Співвласник компанії "Квертус" зауважив, що це перша екосистема, яка працює в автоматичному режимі: виявляє дрон противника, який рухається, і, передаючи сигнал на засіб РЕБ, знешкоджує ворожу ціль. Було проведено десятки тестів на полігонах та на різних ділянках фронту. Тому сьогодні робота цих двох засобів у комплексі показала себе надефективною, бо ця система у своїй роботі дає купольний захист від, наприклад, FPV-дронів дистанцією до 2,5-3 км залежно від рельєфу місцевості. Це РЕБ-РЕР екосистема, яка, по-перше, може керуватися віддалено з будь-якої точки України, а по-друге – на різних рівнях фахівців РЕБ та РЕР можуть надаватися різні права доступу на окремі засоби, ділянки, також доступ і до всієї мережі. Керувати можна віддалено як одним засобом, так і тисячею чи більше.

Філімонов підкреслив, що цей засіб – комплексна РЕБ-РЕР стіна вздовж лінії бойового зіткнення, яка значно зменшить відсоток уражень дронами нашого особового складу, техніки та позицій. Система може використовуватися як в ручному режимі, так і автоматизованому. Завдання фахівців "Квертус" – правильно навчити спеціалістів РЕБ та РЕР Сил оборони України користуватися цим комплексом, що в рази зменшить випадки friendly fire (дружній вогонь).

Директор українського виробництва зазначив, що логіка та філософія проєкту "Атлас" у тому, що на певному етапі стало зрозуміло, що у держави недостатньо коштів, які вона пріоритезує на засоби РЕБ. Відповідно, у "Квертус" вирішили не сидіти та чекати, а долучитися та організували процес, до якого вже залучили відомих людей, презентували та пояснили суть проєкту – реальна фізика, яка працює за певним рішенням.

Звісно, є очікування, що держава долучиться до цього проєкту, але основний посил – об'єднати та залучити до проєкту людей, бізнеси, благодійні фонди. Щоб закрити 1300 км фронту потрібно 260 засобів "Азімут" та понад 5 тис. засобів "Міраж" – все це об'єднається в одну мережу і дасть можливість системно управляти засобами РЕР та РЕБ. Є сподівання, що, реалізуючи цей проєкт, крок за кроком будуть надходити й кошти. Найближчими днями буде оголошено про відкриття рахунків, "банок" і вже можна буде долучатися до збору коштів.