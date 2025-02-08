"Штурм тривав 16 годин": воїни 47 ОМБр відбили атаки РФ і КНДРівців у Курській області

Про це повідомляє пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади.

"Цього разу противник змінив тактику. Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то нині кинули на штурм саме піхоту. Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках. Штурм почався опівночі, тривав всю ніч накатами в кілька хвиль і продовжувався понад 16 годин. Йшли по полях та відкритих ділянках. Ворожих штурмовиків підвозили також на багі й вивантажували у вузькі посадки, де ворог ховався під деревами", - розповідають українські воїни.

Українські воїни зуміли відбити атаки загарбників з РФ і КНДР. По ворогу відпрацювали всі підрозділи 47-ї бригади.

"Потужно погасили ворога Bradley та артилерія касетними снарядами під коригуванням розвідроти. Втрати росіян у цьому штурмі — щонайменше рота живої сили", - йдеться у повідомленні.