"Штурм тривав 16 годин": воїни 47 ОМБр відбили атаки РФ і КНДРівців у Курській області
У суботу, 8 лютого, українські воїни розповіли, як загарбницькі війська Росії разом із КНДРівцями знову пішли в штурм у Курській області
Про це повідомляє пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади.
"Цього разу противник змінив тактику. Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то нині кинули на штурм саме піхоту. Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках. Штурм почався опівночі, тривав всю ніч накатами в кілька хвиль і продовжувався понад 16 годин. Йшли по полях та відкритих ділянках. Ворожих штурмовиків підвозили також на багі й вивантажували у вузькі посадки, де ворог ховався під деревами", - розповідають українські воїни.
Українські воїни зуміли відбити атаки загарбників з РФ і КНДР. По ворогу відпрацювали всі підрозділи 47-ї бригади.
"Потужно погасили ворога Bradley та артилерія касетними снарядами під коригуванням розвідроти. Втрати росіян у цьому штурмі — щонайменше рота живої сили", - йдеться у повідомленні.
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