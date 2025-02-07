Противник намагається закріпитися на правому березі річки Оскіл та розширити плацдарм. Куп'янська РВА закликає людей до евакуації

Про це повідомив начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич в етері Еспресо.

"Противник намагається закріпитися на правому березі річки Оскіл і розширити свій плацдарм біля населених пунктів Дворічна та Западне. Наразі ситуація там залишається контрольованою. Але задум ворога зрозумілий, це місто Куп'янськ", - зазначив він.

Населені пункти, розташовані в цих напрямках, такі як Кіндрашівка та Моначинівка, перебувають під постійними інтенсивними обстрілами із застосуванням РСЗВ і FPV-дронів. Канашевич закликає людей до евакуації.

"Станом на сьогодні в п'яти громадах (Дворічанська, Петропавлівська, Куп'янська, Курилівська та Кіндрашівська) залишається приблизно 6800 мешканців. Більшість з них перебувають в зонах постійних обстрілів, тому закликаємо евакуюватися. Ми готові надати все необхідне. До процесу підключається обласна військова адміністрація та координаційно-гуманітарний центр. Необхідно лише рішення людей для евакуації", - зауважив начальник Куп'янської РВА.

У Кіндрашівській та Дворічанській громадах люди більш активно виїжджають. У районах, де обстріли тривають давно, як на лівому березі річки Оскіл, залишаються приблизно 1600 мешканців. Вони не евакуюються, незважаючи на обстріли та відсутність газу, води й електроенергії.