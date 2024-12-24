Кабмін спростив закупівлі БПЛА та засобів РЕБ вітчизняного виробництва

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Закупівлі безпілотників та засобів РЕБ: швидше, прозоріше, ефективніше", - прокоментував він постанову, яка, за його словами, означає стабільність, системність і передбачуваність для всіх учасників закупівлі вітчизняних БПЛА і РЕБ.

Що зміниться

Умєров поінформував про спрощення процедур: командири військових частин можуть закуповувати безпілотники та РЕБ тактичного рівня без зайвих бюрократичних узгоджень із Генштабом та іншими органами військового управління.

Також розширюється доступу до рамкових угод: військові частини можуть приєднуватися до угод, укладених закупівельними агенціями МОУ та Держспецзв’язку, що дозволить отримувати техніку швидше та за конкурентними цінами.

"Це рішення забезпечує не лише оперативність у постачанні необхідних технологій на фронт, а й підтримує українських виробників, надаючи їм можливість стабільного розвитку та вдосконалення продукції. Відтепер військові зможуть ефективніше планувати свої потреби, а виробники – зосередитися на технологічному розвитку та масштабуванні виробництва", - зазначив міністр оборони України.