Кабмін спростив закупівлі БПЛА та засобів РЕБ вітчизняного виробництва
Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка виводить закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) вітчизняного виробництва на постійну основу
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Закупівлі безпілотників та засобів РЕБ: швидше, прозоріше, ефективніше", - прокоментував він постанову, яка, за його словами, означає стабільність, системність і передбачуваність для всіх учасників закупівлі вітчизняних БПЛА і РЕБ.
Що зміниться
Умєров поінформував про спрощення процедур: командири військових частин можуть закуповувати безпілотники та РЕБ тактичного рівня без зайвих бюрократичних узгоджень із Генштабом та іншими органами військового управління.
Також розширюється доступу до рамкових угод: військові частини можуть приєднуватися до угод, укладених закупівельними агенціями МОУ та Держспецзв’язку, що дозволить отримувати техніку швидше та за конкурентними цінами.
"Це рішення забезпечує не лише оперативність у постачанні необхідних технологій на фронт, а й підтримує українських виробників, надаючи їм можливість стабільного розвитку та вдосконалення продукції. Відтепер військові зможуть ефективніше планувати свої потреби, а виробники – зосередитися на технологічному розвитку та масштабуванні виробництва", - зазначив міністр оборони України.
- В Україні успішно завершено етап випробувань лінійки безпілотників з оптоволоконним зв’язком. Процес отримання коду НАТО наближається до завершення.
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