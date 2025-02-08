"Путін буде повертатись": Зеленський заявив, що метою Курської операції є не дати росіянам захопити Сумщину й Харківщину

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтервʼю Reuters.

"І це один із кроків, який був превентивний: не дати росіянам захопити Суми, Північ, захопити Харків, Схід. І саме там, у цьому регіоні, відбулися превентивні дії наших військових: вони почали курський наступ. Їхнім завданням було зірвати окупацію наших міст. І зробили успішні кроки наші бригади. Красиво зробили все. Було дуже небезпечно", - прокоментував він.

Зеленський запевнив, що керівництво України розуміло, що Путін буде повертатись. Те що йому не вдалося з Києвом у 2022 році, він захоче повернутись і спробувати втілити, зазначив президент, згадавши російські наступальні операції на Харківщині і Сумщині.

"І він хотів знову зробити великий прорив і захопити як мінімум 2 регіони, в яких більше мільйона в кожному проживає людей", - додав Зеленський.

Він також підкреслив, що завдяки цій операції Росія перекинула багато військ зі сходу і з півдня України через тиск українських військ.

Зеленський повідомив, що Сили оборони протягом доби просунулися на 2,5 км і втратили 230 людей на Курському напрямку: "І для чого вони це робили: я завжди казав, що Курська операція — це операція превентивних ударів руських".

За його словами, українські військові вразили пункт управління у Курській області 3 лютого, в результаті чого там загинуло багато офіцерів.

"Мені сказали, що напевно 20 загиблих офіцерів. Серед них старші офіцери північнокорейські та росіяни", - резюмував Зеленський.