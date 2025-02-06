"За останні три тижні жодних здобутків противника на полі бою не було": командир полку "Ахіллес" про ситуацію у зоні відповідальності на Куп’янщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Полк "Ахіллес" працює на двох відтинках одночасно. Це і Харківщина в напрямку Липецької громади і населеного пункту Глибоке. Закриваємо достатньо серйозний шматок роботи. І відповідно Куп'янщина. Куп'янщина, скажу вам так, що в смузі відповідальності декількох бригад, де полк “Ахіллес” веде виявлення, вогневе ураження ворога, за останні три тижні жодних здобутків противника на полі бою не було. Якщо казати про напрямок Загризове, від цього клину, який виник до Кругляківки, противник успіху за останній період не мав", - розповів він.

Юрій Федоренко зауважив, що просування ворога у напрямку Куп’янська-Вузлового вдалося призупинити.

"Напрямок Колесниківки - теж саме, незважаючи на те, що противник постійно намагається. Це не якісь поодинокі атаки. Це броня, бронею не вдалося, пішим ходом, пішим ходом не вдалося, високоманеврена техніка, знову броня і такою каруселлю противник намагається. Успіху не має. Куп’янськ-Вузловий, пам'ятаємо, до 1 листопада противник вбив значну кількість свого ресурсу для того, щоб здобути цей результат, вийти на Куп’янськ-Вузловий - не вдалося. Далі перенесені терміни для противника до нового року, знову не вдалося. Відповідно, на цьому відтинку позиції Сил оборони тримають дуже і дуже ефективно та наполегливо. Можна сказати, що просування ворога вдалося призупинити", - сказав військовий.

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" також розповів, що складною лишається ситуація в районі Дворічної. Там тривають важкі бої.

"Якщо рухатися вище по течі, район Дворічної. Ситуація зараз достатньо складна. Противник, користуючись і погодними умовами, і місцевістю переправляється на плотах, човнах в напрямку Дворічної і намагається максимально закріпитися на правобережному плацдармі. Відповідно Силами оборони впроваджуються заходи для того, щоб призупинити просування ворога і унеможливити наведення штатних переправ та формування повноцінного плацдарму для продовження подільших ударно-штурмових дій. Зараз ідуть складні, важкі бої", - зазначив Юрій Федоренко.