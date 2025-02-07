Російські пабліки істерять через контратаку ЗСУ: Згурець про ситуацію на Курщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У Курській області відбуваються бойові дії. Вчора, 6 лютого, російські пабліки істерили через українську контратаку. Вже шість місяців наші військові тримають цей плацдарм, який зменшився за площею, але за цей час Росія підтягнула туди 60 тисяч військових.

За цей час було знищено майже 40 тисяч військових РФ, з яких 16 тисяч убито, решта були пораненими. Також знищено понад 100 танків, 600 БМП, що свідчить про те, що ця ділянка стала центром тяжіння для багатьох російських більш-менш боєздатних частин, які Росія перекидає на цей напрямок", - пояснив Згурець.

За словами директора Defense Express, наразі оборона ЗСУ на Курщині тримається на площі 500 км2.

"Є північна, західна та східна частина. У північній частині ворог не може просунутися, західна частина - це захист траси від Суджі до міста Суми. А на східній частині зараз відбувається контратака наших військових, аби розширити зону, яка не дозволяє противнику прориватися до Суджі.

Є відео, де просувається наша техніка в район населеного пункту Уланок. Деякі з експертів підтверджують, що наступальні контратакувальні дії з українського боку ведуться. Тобто ситуація перебуває в певній динаміці. Рух відбувався вздовж дороги з використанням бронетехніки. Тобто цей напрямок залишається пріоритетним", - зауважив Згурець.

Директор Defense Express також додав, що контратака ЗСУ відбувається для того, аби забезпечити безпеку Суджі як логістичного центру для Сил оборони.

"Також зберігається політичний момент, тому що на наступному тижні відбудеться низка важливих зустрічей. Фактично дії в Курській області є одним з елементів військово-політичного резонансу, який використовує українська сторона для впливу на партнерів", - наголосив Згурець.