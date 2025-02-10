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Фіцо звернувся до Маска з проханням надати інформацію про субсидії та гранти через закриття USAID

Дар'я Куркіна
10 лютого, 2025 понедiлок
19:59
Світ Роберт Фіцо

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа американському мільярдеру та очільнику Департаменту ефективності уряду США Ілону Маску, привітавши його з призначенням на посаду. Він також просить надати інформацію про субсидії та гранти, надані словацьким неурядовим організаціям через закриття USAID

Зміст

Про це він повідомив у facebook.

"Шановний пане Міністре Ілоне Маск! Я вітаю вас із призначенням і рішеннями, які ви приймаєте. Оголошене закриття агентства USAID також впливає на внутрішні справи Словацької Республіки", - почав Фіцо.

Він сказав, що допомогу USAID використовували з метою спотворити політичну систему Словаччини. Однак премʼєр звертається до Маска, аби "відокремити корисні та вигідні проєкти від грубого втручання у внутрішні справи Словацької Республіки".

"Вважаю за доцільне звернутися до Вас з проханням надати наявну інформацію про субсидії та гранти, надані неурядовим організаціям, засобам масової інформації та окремим журналістам, які працювали та працюють на території Словацької Республіки", - пише Фіцо.

Наостанок глава уряду Словаччини висловив готовність зустрітися з Маском, щоб обговорити "інші проєкти, які є взаємовигідними для словацько-американських відносин".

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.

29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.

Американський суддя Карл Ніколс 7 лютого тимчасово дозволив близько 2,7 тис. співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яких президент Дональд Трамп раніше відправив у відпустку, повернутися до роботи

Теги:
Новини
Словаччина
Ілон Маск
США
Роберт Фіцо
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