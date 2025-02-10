Міноборони допустило до експулатації українські дрони Baton
Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до використання Силами оборони безпілотник вітчизняного виробництва Baton
Про це йдеться на сайті відомства.
Дрони Baton виготовили з урахуванням вимог військових за принципом простоти та зручності використання в складних умовах. Також підкреслюється, що БПЛА базуються на рамах різних розмірів.
"Бойові пташки" цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку. Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості. І можуть, зокрема, наздоганяти та вражати ворожі цілі на чималій швидкості", - додають у Міноборони.
- Раніше відомство кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES українського виробництва.
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