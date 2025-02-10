Міноборони допустило до експулатації українські дрони Baton

Про це йдеться на сайті відомства.

Дрони Baton виготовили з урахуванням вимог військових за принципом простоти та зручності використання в складних умовах. Також підкреслюється, що БПЛА базуються на рамах різних розмірів.

"Бойові пташки" цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку. Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості. І можуть, зокрема, наздоганяти та вражати ворожі цілі на чималій швидкості", - додають у Міноборони.