Демократи сенату запустили онлайн-портал з метою виявлення шахрайства й зловживань в уряді Трампа

Про це повідомляє Reuters.

Акцентовано, що демократи здійснюють це в межах боротьби з радикальними діями очільника Білого дому. Вони надіслали публічного листа держслужбам та держслужбовцям про роботу порталу, який приймає інформацію про правопорушення, загрози громадській безпеці та зловживання владою.

"Інформатори мають важливе значення для виявлення шахрайства та зловживань у федеральному уряді. Якщо у вас є інформація, якою ви хочете поділитися про правопорушення, зловживання владою та загрози громадській безпеці, ми готові підтримати вас у вашому прагненні до правди та справедливості", - заявляють у листі лідер демократів Чак Шумер та член сенату з питань внутрішньої безпеки Гері Пітерс.

Водночас Reuters підкреслює, що демократи в Конгресі мають обмежені можливості протистояння Трампу через більшість республіканців.

"З моменту вступу на посаду 20 січня Трамп ініціював зміни, які, на думку критиків, перевищують його виконавчу владу, прагнучи обмежити громадянство за правом народження, утримувати фінансування, виділене Конгресом, і усунути керівників незалежних федеральних агентств", - додають у матеріалі.