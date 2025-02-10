Укренерго прогнозує обмеження потужності для промисловості та бізнесу 11 лютого
У вівторок, 11 лютого, для промислових споживачів та бізнесу застосовуватимуть обмеження потужності електроенергії
Про це повідомляє Укренерго.
Так, час застосування обмежень діятиме з 07:00 до 11:00 і з 15:00 до 21:00.
"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак", - пояснили в компанії.
Зазначається, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.
Голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив про можливі вимкнення електроенергії через похолодання. Укренерго назвало це фейком.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.34 Купівля 41.34Продаж 41.86
- EUR Купівля 42.74Продаж 43.47
- Актуальне
- Важливе