Укренерго прогнозує обмеження потужності для промисловості та бізнесу 11 лютого

Про це повідомляє Укренерго.

Так, час застосування обмежень діятиме з 07:00 до 11:00 і з 15:00 до 21:00.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак", - пояснили в компанії.

Зазначається, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.